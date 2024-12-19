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Власть Общество Для эстонцев хотят запретить участие в мероприятиях России и Белоруссии

Для эстонцев хотят запретить участие в мероприятиях России и Белоруссии

899
5 комментариев

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна намерен запретить эстонцам принимать участие в мероприятиях в России и Белоруссии. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает местное издание ERR.

На заседании кабинета министров Эстонии 19 декабря Цахкна планирует выдвинуть предложение о введении санкций для усиления защиты эстонской молодежи от влияния России и Белоруссии. Министр предлагает запретить гражданам Эстонии участвовать и организовывать мероприятия в России и Белоруссии, а также на новых территориях РФ.

«По оценке Министерства иностранных дел ЭР, Россия ищет способы оправдать свою агрессию и распространить свой нарратив, и один из них — это культура, молодежь и спорт», — отмечается в публикации издания.

Уточняется, что предлагаемые санкции направлены не на молодежь Эстонии, а на организаторов мероприятий и тех, кто их поддерживает.

Ранее МВД Эстонии предложило запретить подачу документов на вид на жительство на русском языке. В министерстве отметили, что управляемая миграционная политика должна гарантировать сохранение эстонского языка и культуры.

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Комментарии
5
264044681
18 минут
Вымираты, как всегда, на своей волне. Прямо как наши 😁 Не удивлюсь, если у них и поставщик один.
Slava_Rossii2
12 минут
Это нарушение конституционных прав граждан, да и просто прав человека.
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