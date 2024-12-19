Для эстонцев хотят запретить участие в мероприятиях России и Белоруссии

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна намерен запретить эстонцам принимать участие в мероприятиях в России и Белоруссии. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает местное издание ERR.

На заседании кабинета министров Эстонии 19 декабря Цахкна планирует выдвинуть предложение о введении санкций для усиления защиты эстонской молодежи от влияния России и Белоруссии. Министр предлагает запретить гражданам Эстонии участвовать и организовывать мероприятия в России и Белоруссии, а также на новых территориях РФ.

«По оценке Министерства иностранных дел ЭР, Россия ищет способы оправдать свою агрессию и распространить свой нарратив, и один из них — это культура, молодежь и спорт», — отмечается в публикации издания.

Уточняется, что предлагаемые санкции направлены не на молодежь Эстонии, а на организаторов мероприятий и тех, кто их поддерживает.