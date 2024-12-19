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Происшествия Жакет из меха бобра приманил воришку в ТЦ Петербурга. Перепродал он его в 6 раз дешевле

Жакет из меха бобра приманил воришку в ТЦ Петербурга. Перепродал он его в 6 раз дешевле

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8 комментариев
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В Петербурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в краже бобрового жакета. Камера записала, как злоумышленник спокойно, не прячась, вынес вещь из магазина в торговом центре.

По версии дознания, днем 8 сентября 57-летний петербуржец похитил из магазина меховых изделий в торговом центре «Электра» на Московском проспекте женский жакет из меха бобра, сообщает 19 декабря пресс-служба городской прокуратуры. Воспользовавшись тем, что на него никто не смотрит, мужчина снял предмет одежды с вешалки и был таков. На записи видно, что жакет он даже не спрятал — нес в руках.

Стоимость жакета составляет 180 тысяч рублей. Мужчина продал его на рынке за 30 тысяч рублей, а деньги потратил по своему усмотрению.

Прокуратура Московского района утвердила в отношении мужчины обвинение по статье о краже. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии
8
Гость
53 минуты
Как-то он не выглядит на 57-летнего... Я бы лет 25 дал... Камеры, конечно, с "шикарным" разрешением...
prosto korsak
54 минуты
"Бобёр" — человек, имеющий при себе деньги, потенциальная жертва преступления.
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