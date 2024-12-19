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Общество Не только балалайка. Какой год, такие и итоги — что забывали пассажиры в Домодедово

Не только балалайка. Какой год, такие и итоги — что забывали пассажиры в Домодедово

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1 комментарий

В конце декабря принято подводить итоги года. Итоги эти бывают разными. Так, московский аэропорт Домодедово 19 декабря подводит итоги работы службы Lost&found в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, за 11 месяцев в службу поступило почти 35 тысяч вещей, забытых в пассажирском терминале аэропорта Домодедово. Самые необычные — балалайка, бубен, несколько гитар, строительная кирка, два медицинских стетоскопа, шахматы в японском стиле и книга «Эрмитаж». В прошлом году среди удивительных находок были коробки со мхом, шкаф в разобранном виде весом 50 кг, 25 коробок с комплектующими от кухни для кафе KFC, мешок с рисом 25 кг.

Больше всего потерянных вещей передают в «бюро находок» во время пикового пассажиропотока — летом и в новогодние праздники. Сервис расположен в зонах выдачи багажа внутренних и международных авиалиний. Более чем в 60% случаев хозяева «потеряшек» возвращаются за ними.

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Домодедово Аэропорт Домодедово Забытые вещи
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Комментарии
1
Гость
1 час
были ли балалайки из брянска
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