Мужчина и женщина пострадали в своем частном доме в Петербурге

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Ручейную, 44, в поселке Левашово поступил в 8 часов утра. Там огонь полностью охватил одноэтажный частный дом размером 6 на 7 метров и стоящий рядом гараж размером 3 на 4 метра. На место выехали три пожарных расчёта — 12 сотрудников МЧС. Они ликвидировали возгорание в 9:52.