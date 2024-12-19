Мужчина и женщина пострадали в своем частном доме в Петербурге

Серьёзный пожар произошёл утром 19 декабря в Выборгском районе Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Ручейную, 44, в поселке Левашово поступил в 8 часов утра. Там огонь полностью охватил одноэтажный частный дом размером 6 на 7 метров и стоящий рядом гараж размером 3 на 4 метра. На место выехали три пожарных расчёта — 12 сотрудников МЧС. Они ликвидировали возгорание в 9:52.
«В результате пожара пострадали мужчина и женщина, госпитализированы в медицинское учреждение», — отмечает МЧС.
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