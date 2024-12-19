Евгений Цыганов сыграет в экранизации Стругацких, а Милош Бикович — у Велединского

Фонд кино провел 18 декабря питчинг проектов, на котором свои картины представили компании, не являющиеся мейджорами (лидерами) отечественного кинопроизводства.
Всего авторы рассказали про 54 проекта, и будущие зрители узнали некоторые новые подробности предстоящих кинолент, — подробности собрал «Бюллетень кинопрокатчика».
Так, Александр Велединский работает над экранизацией книги Венко Андоновского «Пуп света» — картина будет называться «Сочинитель», и ожидается, что в ней сыграют Милош Бикович и Эмир Кустурица.
Евгений Цыганов сыграет Петера Глебски в новой экранизации повести братьев Стругацких «Отель у погибшего альпиниста» — ленту снимет Александр Домогаров-младший.
«Мы развили арку героя, теперь у него есть личная драма, которая влияет на ход всей истории, — рассказал режиссер, — Мы добавили в сценарий линии, которые дают понимание того, что все происходящее не просто так: кто-то собрал всех вместе в отеле, и у детектива теперь есть предназначение, если он сдаст этот экзамен».
Тимур Хван снимет фильм «Адмирал Ушаков» — в картине сыграют Мария Шукшина. Александр Лазарев, Александр Лыков, Виталий Кищенко, будет много батальных сцен.
Анна Меликян снимет трагикомедию «Дива» о девочке, которая становится оперной звездой. Помимо юной исполнительницы, сыграют Евгений Цыганов, Тимофей Трибунцев, Юлия Снигирь и другие.
«Триикс медиа» и режиссер Анастасия Чащина снимают биографический фильм «Боги Кнорозова» об ученом, расшифровавшем письменность майя.
А Кинокомпания братьев Андреасян представила фильм «Костомаров» о российском фигуристе.
Также финансирования просили создатели уже известных ранее проектов, таких как «Шум времени» о Дмитрии Шостаковиче Алексея Учителя, «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина, байопик «Роднина», приключенческий фильм «Левша», который снимается в эти дни в Петербурге, и многие другие.
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