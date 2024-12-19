Евгений Цыганов сыграет в экранизации Стругацких, а Милош Бикович — у Велединского

Так, Александр Велединский работает над экранизацией книги Венко Андоновского «Пуп света» — картина будет называться «Сочинитель», и ожидается, что в ней сыграют Милош Бикович и Эмир Кустурица.

«Мы развили арку героя, теперь у него есть личная драма, которая влияет на ход всей истории, — рассказал режиссер, — Мы добавили в сценарий линии, которые дают понимание того, что все происходящее не просто так: кто-то собрал всех вместе в отеле, и у детектива теперь есть предназначение, если он сдаст этот экзамен».