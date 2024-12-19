Роскомнадзор опроверг информацию о планах отслеживать обход блокировок

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выступила с опроверением информации о намерении ведомства собирать информацию информацию об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России интернет-сайты с помощью VPN. Заявление регулятора приводит РБК.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ РКН, согласно которому операторы связи должны будут представлять «информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в сети Интернет, и [о] выделенных для их использования сетевых адресах, и сведения об изменении указанной информации».

В Роскомнадзоре заверили, что «проект приказа подразумевает сбор сетевых адресов, используемых операторами связи в субъектах РФ для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, включая DDoS-атаки. Информация о личных устройствах пользователей не требуется для противодействия угрозам и не собирается».

Операторы, согласно заявлению РКН, должны будут предоставлять только информацию о сетевых адресах.

При этом в тексте проекта приказа значится следующее:

«2.Установить, что:

а) операторы связи <…> обязаны предоставлять информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование) в сети «Интернет» на территории РФ…»