Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-10°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

1 м/c,

вос.

 759мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Крушение поезда в Петербург
Чем угощает Псков
Тучков буян. А где парк?
Мазута все больше
Отели не могут поставить на учет гостей
Студенты на чистке снега
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Роскомнадзор опроверг информацию о планах отслеживать обход блокировок

Роскомнадзор опроверг информацию о планах отслеживать обход блокировок

511
6 комментариев

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выступила с опроверением информации о намерении ведомства собирать информацию информацию об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России интернет-сайты с помощью VPN. Заявление регулятора приводит РБК.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ РКН, согласно которому операторы связи должны будут представлять «информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в сети Интернет, и [о] выделенных для их использования сетевых адресах, и сведения об изменении указанной информации».

В Роскомнадзоре заверили, что «проект приказа подразумевает сбор сетевых адресов, используемых операторами связи в субъектах РФ для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, включая DDoS-атаки. Информация о личных устройствах пользователей не требуется для противодействия угрозам и не собирается».

Операторы, согласно заявлению РКН, должны будут предоставлять только информацию о сетевых адресах.

При этом в тексте проекта приказа значится следующее:

«2.Установить, что:

а) операторы связи <…> обязаны предоставлять информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование) в сети «Интернет» на территории РФ…»

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Роскомнадзор РКН Обход блокировок VPN
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Chekist
16 минут
Значит будут! На воре и шапка горит)
Сила в Правде!!
18 минут
а завтра путин снова бухтеть будет как свободно люди живут у него... хе-хе.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18