Автобус задел петербурженку зеркалом заднего вида. Девушка оказалась в больнице

В Петербурге автобус № 90 задел зеркалом заднего вида пешехода вечером 18 декабря. Как стало известно «Фонтанке», в результате ДТП девушка оказалась в больнице.
Петербурженке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и растяжение шейного отдела позвоночника. Состояние пострадавшей удовлетворительное.
Автобус № 90 ходит от остановки «Цветочный питомник» до станции метро «Московская».
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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