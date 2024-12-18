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Происшествия Автобус задел петербурженку зеркалом заднего вида. Девушка оказалась в больнице

Автобус задел петербурженку зеркалом заднего вида. Девушка оказалась в больнице

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6 комментариев

В Петербурге автобус № 90 задел зеркалом заднего вида пешехода вечером 18 декабря. Как стало известно «Фонтанке», в результате ДТП девушка оказалась в больнице.

Петербурженке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и растяжение шейного отдела позвоночника. Состояние пострадавшей удовлетворительное.

Автобус № 90 ходит от остановки «Цветочный питомник» до станции метро «Московская».

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Автобус Зеркало заднего вида ДТП Девушка
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Комментарии
6
Гость
23 минуты
Чего-то разошлись эти лазурные, уже и на людей нарадают
ixform
22 минуты
Днепр 149.300
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