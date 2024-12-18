Disney внезапно объявил, что вырежет ЛГБТ*-персонажей из нового мультсериала

Новый мультсериал Disney от авторов «Истории игрушек 4» и «Головоломки 2» обойдется без сюжетной линии с ЛГБТ*-персонажем — ее вырежут, пишет NBC News.

Как стало известно 18 декабря, в анимационном шоу «Победа или поражение» (Win or Lose), которое должно выйти в 2024 году, одна из сцен с персонажами была изменена. Все упоминания о гендерной идентичности героя будут убраны. Актриса, которая озвучивала персонажа, заявила, что всё произошло внезапно и ей ничего заранее о решении не говорили.

«Когда речь идет об анимационном контенте для детей, мы понимаем, что родители хотят обсуждать подобные темы с детьми самостоятельно, выбирая удобное время и формат», — заявили в компании Disney.

Генеральный директор Disney Боб Айгер добавил, что студия старается избегать тем, которые могут быть восприняты как политические: «Мы создаем развлекательный контент и не ставим целью продвигать какие-либо месседжи», — сказал он в интервью CNBC.

Ранее Disney, напротив, подвергалась критике за включение ЛГБТК-тем в семейные мультфильмы. Так, в «Базз Лайтере» был показан короткий поцелуй однополой пары, а в «Странном мире» часть сюжета строилась вокруг подростка-гея.

* Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским.