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Общество Disney внезапно объявил, что вырежет ЛГБТ*-персонажей из нового мультсериала

Disney внезапно объявил, что вырежет ЛГБТ*-персонажей из нового мультсериала

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11 комментариев

Новый мультсериал Disney от авторов «Истории игрушек 4» и «Головоломки 2» обойдется без сюжетной линии с ЛГБТ*-персонажем — ее вырежут, пишет NBC News.

Как стало известно 18 декабря, в анимационном шоу «Победа или поражение» (Win or Lose), которое должно выйти в 2024 году, одна из сцен с персонажами была изменена. Все упоминания о гендерной идентичности героя будут убраны. Актриса, которая озвучивала персонажа, заявила, что всё произошло внезапно и ей ничего заранее о решении не говорили.

«Когда речь идет об анимационном контенте для детей, мы понимаем, что родители хотят обсуждать подобные темы с детьми самостоятельно, выбирая удобное время и формат», — заявили в компании Disney.

Генеральный директор Disney Боб Айгер добавил, что студия старается избегать тем, которые могут быть восприняты как политические: «Мы создаем развлекательный контент и не ставим целью продвигать какие-либо месседжи», — сказал он в интервью CNBC.
Ранее Disney, напротив, подвергалась критике за включение ЛГБТК-тем в семейные мультфильмы. Так, в «Базз Лайтере» был показан короткий поцелуй однополой пары, а в «Странном мире» часть сюжета строилась вокруг подростка-гея.

* Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским.

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Комментарии
11
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Орешника испугались, точно!
Игорь Протасов
51 минута
Трамп и республиканцы не одобрили? :-)
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