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Финляндия В Финляндии конфисковали самолет, летевший в Россию

В Финляндии конфисковали самолет, летевший в Россию

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6 комментариев

Частный самолет, направлявшийся из Литвы в российский Псков, был конфискован в Финляндии, сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на литовское общественное радио LRT.

Как рассказали журналисты 18 декабря, самолет Beechcraft, следовавший из Литвы в Псков через Латвию, приземлился в аэропорту Хельсинки для дозаправки. Его сложный маршрут, а также владельцы вызвали подозрения у финских властей, что воздушное судно может быть продано в России в обход санкций. Самолет был конфискован.

Согласно данным LRT, одним из пилотов самолета был гражданин Литвы Робертас Петкус. Ранее он фигурировал в схеме обхода санкций против России, разоблаченной LRT.
В прошлом году радио выявило схему, в рамках которой, как считают журналисты, легкие самолеты, доставленные в Россию для транзита, впоследствии выставлялись на продажу на местном рынке. Литовские власти в настоящее время проводят расследование по этому делу.

Среди пассажиров самолета, задержанного в Хельсинки, по данным LRT, находился сотрудник литовского агентства транспортного контроля Ритис Дулинскас, который, вероятно, выступал в роли посредника.

Третьим пассажиром был гражданин Латвии Робертс Климовичс, который утверждает, что самолет принадлежит его близким родственникам. Он заявил, что направлялся на нем в Казахстан, и отрицает подозрения в том, что самолет был продан в России. Климовичс сообщил, что подал жалобу на действия финской таможни, утверждая, что его права были нарушены.

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Финляндия Самолет Конфискация
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Комментарии
6
AndrewBarsik
19 минут
Надо бомбовый отсек проверить. Там может быть корова.
Analyst
26 минут
Не понял, самолёт летел из Литвы через Латвию в Псков, а Финляндия вообще-то в другой стороне
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