В Ленобласти заметили одинокого кабана. Росприроднадзор рассказал, что делать в таких случаях

В среду жители Мурино заметили одинокого кабана среди жилой застройки. Как рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора, животное могло отбиться от стада, поскольку передвижение в одиночку этому виду несвойственно.

Если же кабан перемещается в одиночку, то делает это по ночам и обычно это взрослые самцы. Животному, попавшему на видео, не более двух лет, отметили в РПН. Скорее всего, кабан испугался чего-то в лесу и искал убежище в жилой застройке неподалеку.

В РПН также рассказали, как вести себя в таких случаях. В первую очередь, приближаться к дикому кабану не стоит — животное может представлять опасность. Нельзя прикармливать зверей, а больное или мертвое лучше не трогать. Также нужно правильно содержать придомовые территории, не оставлять пищевые отходы в открытом доступе.