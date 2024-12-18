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Общество В Ленобласти заметили одинокого кабана. Росприроднадзор рассказал, что делать в таких случаях

В Ленобласти заметили одинокого кабана. Росприроднадзор рассказал, что делать в таких случаях

1 091
3 комментария

В среду жители Мурино заметили одинокого кабана среди жилой застройки. Как рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора, животное могло отбиться от стада, поскольку передвижение в одиночку этому виду несвойственно.

Если же кабан перемещается в одиночку, то делает это по ночам и обычно это взрослые самцы. Животному, попавшему на видео, не более двух лет, отметили в РПН. Скорее всего, кабан испугался чего-то в лесу и искал убежище в жилой застройке неподалеку.

В РПН также рассказали, как вести себя в таких случаях. В первую очередь, приближаться к дикому кабану не стоит — животное может представлять опасность. Нельзя прикармливать зверей, а больное или мертвое лучше не трогать. Также нужно правильно содержать придомовые территории, не оставлять пищевые отходы в открытом доступе.

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Комментарии
3
260758281
15 минут
Покормишь кабана- тебе хана!
Гость
24 минуты
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