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Город «Город их привлекает голубями». Биолог Глазков рассказал, откуда на северо-западе Петербурга появился ястреб

«Город их привлекает голубями». Биолог Глазков рассказал, откуда на северо-западе Петербурга появился ястреб

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1 комментарий

Во дворе дома 10 на Долгоозерной улице заметили ястреба, гуляющего по снегу. Фотографиями дикой птицы поделился с «Фонтанкой» читатель Виталий 18 декабря. 

«Видимо, метель дезориентировала», — предположил мужчина. 

Источник:

Как оказалось, встретить ястреба в черте города вполне возможно. Биолог и автор телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал нашему изданию, что птица, которую запечатлел Виталий, называется ястреб-тетеревятник. Этот вид занесен в Красную книгу Петербурга и даже гнездится у нас в городе. Такие птицы остаются в Северной столице на зиму и никуда не улетают, так как ведут оседлый образ жизни. 

«В городе насчитано около десяти пар гнездящихся ястребов. В частности, они обитают в парке Сосновка, Пискаревском парке и парке Сергиевка», — рассказал Павел Глазков. 

По словам биолога, в основном ястребы, которых встречают в Петербурге, прилетают из Ленобласти. Дело в том, что в городе для них хорошая кормовая база: голуби, вороны, галки и белки. 

«Город их привлекает голубями. Они являются санитарами, так как нападают на больных, ослабленных птиц», — поделился эксперт.

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Комментарии
1
vic_5e4cd1938d1a8
1 час
Вот, что влечёт и других понаехов - голуби
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