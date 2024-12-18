«Город их привлекает голубями». Биолог Глазков рассказал, откуда на северо-западе Петербурга появился ястреб

Как оказалось, встретить ястреба в черте города вполне возможно. Биолог и автор телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал нашему изданию, что птица, которую запечатлел Виталий, называется ястреб-тетеревятник. Этот вид занесен в Красную книгу Петербурга и даже гнездится у нас в городе. Такие птицы остаются в Северной столице на зиму и никуда не улетают, так как ведут оседлый образ жизни.