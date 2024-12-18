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Общество Путем Huawei: китайские роутеры TP-Link могут запретить в США

Путем Huawei: китайские роутеры TP-Link могут запретить в США

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11 комментариев

Популярные во всем мире китайские роутеры TP-Link могут быть запрещены в США из-за угрозы национальной безопасности. Это может стать крупнейшим ударом по китайскому производителю электроники после запрета Huawei в 2019 году, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает газета 18 декабря, американские власти выяснили, что TP-Link, занимающая около 65% рынка домашних и малых бизнес-сетей в США, поставляет устройства с заводскими уязвимостями безопасности, чем активно пользуются злоумышленники. Расследования министерств торговли, обороны и юстиции США показали, что китайские хакерские группы использовали скомпрометированные устройства TP-Link для кибератак на западные цели, включая аналитические центры и поставщиков Министерства обороны. В октябрьском отчете Microsoft также было отмечено, что китайские хакеры используют для атак сеть взломанных устройств, в основном состоящую из маршрутизаторов TP-Link.

Теперь в США всерьез рассматривают возможность запрета маршрутизаторов TP-Link из-за опасений по поводу национальной безопасности. В случае реализации это станет крупнейшим изъятием китайского телекоммуникационного оборудования с рынка США. В ответ компания TP-Link заявила, что соблюдает все стандарты безопасности и законы США, планирует перенести штаб-квартиру в Калифорнию и выразила готовность сотрудничать с властями для устранения проблем.

Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй обвинил США в использовании национальной безопасности как предлога для подавления китайских компаний. Пекин, по его словам, будет решительно защищать законные права и интересы китайского бизнеса.

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Комментарии
11
Гость
50 минут
Проблемы китайцев в омерике- трогают меня до слез……На этом фоне рост цен на еду- просто ерунда…
Гость
27 минут
Наконец-то хоть кто-то озаботился этим вопросом. Давно известно, что шпионское ПО китайцы ставят на всю свою технику уже на заводе.
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