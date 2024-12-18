Путем Huawei: китайские роутеры TP-Link могут запретить в США

Популярные во всем мире китайские роутеры TP-Link могут быть запрещены в США из-за угрозы национальной безопасности. Это может стать крупнейшим ударом по китайскому производителю электроники после запрета Huawei в 2019 году, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает газета 18 декабря, американские власти выяснили, что TP-Link, занимающая около 65% рынка домашних и малых бизнес-сетей в США, поставляет устройства с заводскими уязвимостями безопасности, чем активно пользуются злоумышленники. Расследования министерств торговли, обороны и юстиции США показали, что китайские хакерские группы использовали скомпрометированные устройства TP-Link для кибератак на западные цели, включая аналитические центры и поставщиков Министерства обороны. В октябрьском отчете Microsoft также было отмечено, что китайские хакеры используют для атак сеть взломанных устройств, в основном состоящую из маршрутизаторов TP-Link.

Теперь в США всерьез рассматривают возможность запрета маршрутизаторов TP-Link из-за опасений по поводу национальной безопасности. В случае реализации это станет крупнейшим изъятием китайского телекоммуникационного оборудования с рынка США. В ответ компания TP-Link заявила, что соблюдает все стандарты безопасности и законы США, планирует перенести штаб-квартиру в Калифорнию и выразила готовность сотрудничать с властями для устранения проблем.

Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй обвинил США в использовании национальной безопасности как предлога для подавления китайских компаний. Пекин, по его словам, будет решительно защищать законные права и интересы китайского бизнеса.