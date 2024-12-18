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Происшествия Суд в Петербурге арестовал поджигателя военкомата. Его подозревают в совершении теракта

Суд в Петербурге арестовал поджигателя военкомата. Его подозревают в совершении теракта

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9 комментариев

Петроградский районный суд арестовал Даниила Павлова, подозреваемого в совершении теракта. Накануне его задержали после поджога военкомата на улице Чайковского.

Как сообщает 18 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, днем ранее Павлов метнул во входную дверь военкомата не менее двух бутылок с зажигательной смесью. На следующий день его задержали.

«Фонтанка» ранее писала, как происходила попытка поджога военкомата. Молодой человек притаился за мусорными баками, после чего одну за другой бросил бутылки в дверь здания. Полицейским после задержания он рассказал, что сделать это его убедили в мессенджере.

Военкомат на Чайковского, 53, уже пытались поджечь в 2023 году.

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Комментарии
9
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
стоило это того, чтобы на вторую половину жизни уехать на лесоповал? :)
Гость
23 минуты
Как говорится, если не умеешь раскрывать теракты, назови терактом то, что умеешь раскрывать.
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