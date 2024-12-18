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Общество Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в сотрудничестве с ЦРУ. Он хотел продать информацию о комплексах БПЛА

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в сотрудничестве с ЦРУ. Он хотел продать информацию о комплексах БПЛА

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37 комментариев

Василеостровский районный суд Петербурга арестовал подозреваемого в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США Ивана Карташова. Предположительно, мужчина пытался передать американской службе внешней разведки тайную информацию о некоторых российских объектах, сообщает 18 декабря Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Карташов обратился к некоему гражданину России, чтобы тот связал его с американскими спецслужбами. Несогласный с политическим курсом страны и выступающий против спецоперации, подозреваемый хотел продать США засекреченные данные о российских комплексах БПЛА и еще о некоем объекте. Узнавшие о планах Карташова правоохранители решили провести следственный эксперимент. Благодаря ему удалось зафиксировать, что мужчина общается через мессенджеры с сотрудниками ЦРУ. 

«В ходе общения Карташов обозначил цель своего сотрудничества с ЦРУ, направленную на смену политического режима в РФ. Кроме того, Карташов направил представителю ЦРУ определённые электронные файлы», — сообщает пресс-служба судов. 

Мужчина пробудет под стражей до 16 февраля 2025 года.

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Комментарии
38
Фокусник Данилин
1 час
Пытался продать то чего нет…
AndrewBarsik
1 час
ЦРУ меньше всего заинтересовано в смене режима в России.
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