Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в сотрудничестве с ЦРУ. Он хотел продать информацию о комплексах БПЛА

Василеостровский районный суд Петербурга арестовал подозреваемого в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США Ивана Карташова. Предположительно, мужчина пытался передать американской службе внешней разведки тайную информацию о некоторых российских объектах, сообщает 18 декабря Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Карташов обратился к некоему гражданину России, чтобы тот связал его с американскими спецслужбами. Несогласный с политическим курсом страны и выступающий против спецоперации, подозреваемый хотел продать США засекреченные данные о российских комплексах БПЛА и еще о некоем объекте. Узнавшие о планах Карташова правоохранители решили провести следственный эксперимент. Благодаря ему удалось зафиксировать, что мужчина общается через мессенджеры с сотрудниками ЦРУ.

«В ходе общения Карташов обозначил цель своего сотрудничества с ЦРУ, направленную на смену политического режима в РФ. Кроме того, Карташов направил представителю ЦРУ определённые электронные файлы», — сообщает пресс-служба судов.

Мужчина пробудет под стражей до 16 февраля 2025 года.