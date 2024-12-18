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Лучших молодых математиков России наградили за вклад в науку

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Сильнейшие математики страны в возрасте до 30 лет стали лауреатами 10-й юбилейной премии «Математическая прогрессия». В Санкт-Петербурге награды вручили 86 студентам и аспирантам со всей страны. Среди них авторы прорывных исследований и победители международных научных конкурсов.

Источник:
Источник:

Программу по поддержке молодых ученых «Математическая прогрессия» учредили в 2015 году компания «Газпром нефть» и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) по инициативе обладателя математической премии Филдса профессора Станислава Смирнова. С тех пор каждый год при участии Российской академии наук определяют лучших молодых математиков страны — они вместе с наградой получают стипендии и гранты, общий размер которых превысил 110 млн рублей.

Среди лауреатов 2024 года — многократные чемпионы международной студенческой олимпиады по математике Максим Туревский и Иван Гайдай-Турлов. Премию также получил победитель Олимпиады СПбГУ по программированию в командном зачете Федор Ушаков и золотой медалист олимпиады «Я — профессионал», обладатель второго места на конкурсе А. Мёбиуса Алексей Львов. В специальных номинациях отмечены авторы работ по языкам программирования и телекоммуникационным системам.

«Мне посчастливилось учиться на факультете математики и компьютерных наук СПбГУ. Здесь я приобрел не только фундаментальное образование, но и первый успешный опыт взаимодействия в академической среде, — говорит лауреат „Математической прогрессии“, выпускник СПбГУ Николай Борозенец. — Личный пример и поддержка выдающихся профессоров сыграли для меня ключевую роль в выборе научной карьеры. Во время учебы я получал стипендию „Газпром нефти“, что позволило максимально сконцентрироваться на научных задачах и не искать дополнительный заработок».

За десять лет реализации программы «Математическая прогрессия» многие ее участники добились международного признания, завоевав самые престижные награды. Среди них — Александр Логунов, лауреат премии Клэя, второй по значимости награды в математике. Обладателями грантов «Математической прогрессии» была доказана вторая гипотеза Валента и решена задача Банаха. Им удалось внести вклад в построение теории масштабированной энтропии и добавить новизну в исследования методов Фурье и частотно-временного анализа. Также молодые математики участвуют и в прикладных исследованиях «Газпром нефти» в области математического моделирования и создания цифровых двойников.

«Будущее нашей страны, да и всего мира, сильно зависит от науки, и математика играет центральную роль в большинстве областей, прикладных и фундаментальных, — говорит Станислав Смирнов, научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, лауреат медали Филдса. — Многие из выпускников факультета математики и компьютерных наук СПбГУ уже успешно работают в ведущих университетах и компаниях. И у меня сейчас есть три очень интересных проекта с нашими нынешними и бывшими студентами. Я надеюсь, что с годами вклад наших исследователей в развитие науки и общества будет только расти».

Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть», добавил, что «Математическая прогрессия» — один из самых успешных российских проектов поддержки точных наук и образования.

«За 10 лет мы с партнерами смогли создать сильный научно-образовательный центр, объединивший талантливых российских математиков, — пояснил он. — „Газпром нефть“ заинтересована в развитии российской математической школы и намерена продолжать поддерживать этот долгосрочный проект. Ведь, кроме прогресса теоретической математики, работы участников „Математической прогрессии“ позволяют в конечном итоге совершенствовать реальные вычислительные алгоритмы и в ряде случаев создавать новые технологии».

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