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Общество Берегите пальцы. Белки в США стали плотоядными из-за изменений климата

Берегите пальцы. Белки в США стали плотоядными из-за изменений климата

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11 комментариев

Калифорнийские земляные белки стали плотоядными — теперь они ловят и едят мышей-полевок. Это связано с изменениями климата, пишет The Times.

Как сообщает газета 18 декабря, белки, которые традиционно считаются любителями семян, орехов и ягод, впервые были засняты учеными во время охоты на полевок и их поедания. Неожиданное плотоядное поведение наблюдали исследователи в парке Брионес, расположенном недалеко от Сан-Франциско в США.

Во время наблюдений летом 2024 года ученые зафиксировали 74 «взаимодействия» между белками и полевками. Белки не только активно преследовали полевок, но и убивали их быстрыми ударами, а затем ели.

Как отмечают ученые, изменения пищевых привычек белок, вероятно, связаны с адаптацией к изменяющимся условиям окружающей среды и нехваткой привычной растительной пищи.

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Комментарии
11
Cashmare
2 часа
жизни белок важны, ёу
FalconNitro3
2 часа
Вот у веганов то пригорело... Были белки вегетарианцы-стали мясоеды. ))))
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