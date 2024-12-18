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Общество Российский хоккеист Сергеев приговорен к трем годам тюрьмы за шпионаж в Польше

Российский хоккеист Сергеев приговорен к трем годам тюрьмы за шпионаж в Польше

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8 комментариев

Российского хоккеиста Максима Сергеева приговорили к двум годам и 11 месяцам тюрьмы в Польше за шпионаж. Об этом 18 декабря пишет издание L'Equipe.

Спортсмена также оштрафовали на 1220 евро и лишили средств, которые были якобы заработаны на передаче информации. Он пробудет в тюрьме до мая 2025 года, после чего его депортируют в Россию.

По данным Hokej.net, бывший игрок одного из польских клубов первой лиги якобы вел двойную жизнь: помимо спортивной карьеры работал на российскую разведку. «<…> недавно был приговорен к трем годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным», — говорится в сообщении.

Утверждается, что хоккеист «был завербован через Telegram», а в его задачи входило «публиковать политический контент в социальных сетях в обмен на криптовалюту» и «документировать стратегические объекты, в том числе вокзал в Пшемысле и оружейные заводы в Силезии».

В Польше российский хоккеист Максим Сергеев находится с октября 2021 года. О его задержании стало известно в июне 2023 года. Максим был 14-м человеком, задержанным в рамках расследования «шпионской сети», которая «должна была действовать в Польше и сотрудничать с российскими спецслужбами».

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Комментарии
8
Игорь Протасов
2 часа
Нормально так... играл в хоккей... и у лубянских на полставки подрабатывал :-)
Klaustrofobik
3 часа
21 год.
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