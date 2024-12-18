У известного Деда Мороза нашли в телефоне детское порно — СК Татарстана ищет других жертв

Известного в Татарстане общественника — 54-летнего Владимира Шишканова обвинили в серийной педофилии. Следственный комитет просит граждан, располагающих какими-либо сведениями о причастности мужчины к преступлениям, незамедлительно обратиться к правоохранителям, сообщает 18 декабря местный СК.

Источник: СУ СК России по Республике Татарстан







Летом этого года мужчина ремонтировал балкон у знакомых. По версии следствия, его оставили наедине с шестилетней дочерью хозяев квартиры, в отношении девочки он якобы и совершил действия сексуального характера. Произошедшее заснял на свой смартфон, а затем разместил запись в Интернете.

Предположительно, мужчина мог совершить и другие преступления подобного рода. Следователи отмечают, что незадолго до задержания общественник ездил по Бугульме в образе Деда Мороза и раздавал детям конфеты — некоторых из одариваемых он приглашал к себе домой.

Местные писали о нем как о волшебнике, который несколько лет подряд строил для детей горку и устраивал «праздник двора».