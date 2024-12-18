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Происшествия У известного Деда Мороза нашли в телефоне детское порно — СК Татарстана ищет других жертв

У известного Деда Мороза нашли в телефоне детское порно — СК Татарстана ищет других жертв

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21 комментарий

Известного в Татарстане общественника — 54-летнего Владимира Шишканова обвинили в серийной педофилии. Следственный комитет просит граждан, располагающих какими-либо сведениями о причастности мужчины к преступлениям, незамедлительно обратиться к правоохранителям, сообщает 18 декабря местный СК.

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Летом этого года мужчина ремонтировал балкон у знакомых. По версии следствия, его оставили наедине с шестилетней дочерью хозяев квартиры, в отношении девочки он якобы и совершил действия сексуального характера. Произошедшее заснял на свой смартфон, а затем разместил запись в Интернете.

Предположительно, мужчина мог совершить и другие преступления подобного рода. Следователи отмечают, что незадолго до задержания общественник ездил по Бугульме в образе Деда Мороза и раздавал детям конфеты — некоторых из одариваемых он приглашал к себе домой.

Местные писали о нем как о волшебнике, который несколько лет подряд строил для детей горку и устраивал «праздник двора».

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Комментарии
21
lyolik
2 часа
Этому сабжу 54? Плоховато сохранился.
Игорь Протасов
2 часа
Даже боюсь и подумать, что можно найти в телефоне патриарха :-)
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