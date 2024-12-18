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Власть Боевые действия Минобороны показало, куда могут достать западные ракеты. В зоне поражения — Самара

Минобороны показало, куда могут достать западные ракеты. В зоне поражения — Самара

5 743
55 комментариев

Минобороны РФ показало дальность полета западных ракет, поставляемых ВСУ. Самый удаленный город, до которого смогут достать снаряды, — это Самара, пишет ТАСС.

Источник:

В среду, 18 декабря, прошел брифинг главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. На одном из слайдов было показано, куда могут достать западные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG. В их зоне поражения ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области. ATACMS смогут достать до Брянска, Орла, Воронежа и Ростова-на-Дону.

БПЛА Tekever AR3, дальность полета которого составляет около тысячи км, может дотянуться до отдельных регионов в Северо-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах.

В Минобороны ранее рассказали, что в этом году российские ПВО сбили 86 Storm Shadow и Scalp, 215 ракет ATACMS, 1 629 реактивных снарядов HIMARS и более 27 тысяч дронов самолетного типа.

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Комментарии
55
Klaustrofobik
3 часа
Ну молодец несменяемый, чё? Отодвинул границы.
282304523
2 часа
Надо за этот план его создателей - на пожизненное
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