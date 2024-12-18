Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-14°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 760мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Крушение поезда Мурманск — Санкт-Петербург
Чем угощает Псков
Тучков буян. А где парк?
Мазута все больше
Отели не могут поставить на учет гостей
Студенты на чистке снега
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Жилье для судей вернули в проект судебного квартала на Тучковом буяне

Жилье для судей вернули в проект судебного квартала на Тучковом буяне

3 913
34 комментария

На проспекте Добролюбова, помимо административных зданий Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана, строится жилье для судей. Оно было в первоначальном варианте, но потом его обещали перенести на Охту, освободив место для парка.

Процесс строительства новых корпусов в восточной части участка зафиксировали корреспонденты «Фонтанки».



То, что речь о строительстве жилья, 18 декабря изданию подтвердил гендиректор и владелец компании-проектировщика «ПРОЕКТСЕРВИС»-СПБ ПТИ Аркадий Свирский.

«По состоянию на сегодня строится по проекту 2017 года», — рассказал Свирский, подтвердив, что речь идет о проекте, в котором на проспекте Добролюбова построят здания Верховного суда, Судебного департамента, жилой комплекс для судей, Дворец танца и инженерно-технический блок.

Проектировщик пояснил, что, когда было принято решение отказаться от жилья в пользу парка, в землю уже было забито 15 км свай под жилой комплекс.

По его словам, изначально генпроектировщиком судебного квартала было архитектурное бюро «Евгений Герасимов и партнеры», а «Проектсервис» — субподрядчиком. Когда проект переделывали с вариантом уже без жилого комплекса — роли двух компаний поменялись.

Напомним, после отказа от проекта «Набережная Европы» на Ватном острове было решено построить комплекс административных и жилых зданий для переезда из Москвы Верховного суда. В 2019 году Смольный заявил, что решено отказаться от этого проекта в пользу общедоступного парка, оставив здесь лишь Дворец танцев Бориса Эйфмана. Через год выяснилось, что на самом деле судебный квартал остается на Добролюбова — за исключением жилья для судей, которое построят на Охте. Однако теперь видно, что строительство идет и в восточной части Тучкова буяна, где ожидали новый сквер.

Смольный довольно давно не дает комментариев по наполнению проекта на Тучковом буяне. Участок находится в федеральной собственности, заказчиком строительства является управделами президента. В этой ситуации можно предположить, что городская администрация отстранена от принятия решений по будущему территории.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY40
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
В д. Гадюкино - дожди.
3 часа
А почему судьи не могут жить в Кудрово и на Парнасе?
Danik
3 часа
На намыв бы их всех! А тут парк! Что-то дедушка с телевизором забыл свои обещания!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Новости компаний
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Новости компаний
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18