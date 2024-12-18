Жилье для судей вернули в проект судебного квартала на Тучковом буяне

На проспекте Добролюбова, помимо административных зданий Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана, строится жилье для судей. Оно было в первоначальном варианте, но потом его обещали перенести на Охту, освободив место для парка.

Процесс строительства новых корпусов в восточной части участка зафиксировали корреспонденты «Фонтанки».









То, что речь о строительстве жилья, 18 декабря изданию подтвердил гендиректор и владелец компании-проектировщика «ПРОЕКТСЕРВИС»-СПБ ПТИ Аркадий Свирский.

«По состоянию на сегодня строится по проекту 2017 года», — рассказал Свирский, подтвердив, что речь идет о проекте, в котором на проспекте Добролюбова построят здания Верховного суда, Судебного департамента, жилой комплекс для судей, Дворец танца и инженерно-технический блок.

Проектировщик пояснил, что, когда было принято решение отказаться от жилья в пользу парка, в землю уже было забито 15 км свай под жилой комплекс.

По его словам, изначально генпроектировщиком судебного квартала было архитектурное бюро «Евгений Герасимов и партнеры», а «Проектсервис» — субподрядчиком. Когда проект переделывали с вариантом уже без жилого комплекса — роли двух компаний поменялись.

Напомним, после отказа от проекта «Набережная Европы» на Ватном острове было решено построить комплекс административных и жилых зданий для переезда из Москвы Верховного суда. В 2019 году Смольный заявил, что решено отказаться от этого проекта в пользу общедоступного парка, оставив здесь лишь Дворец танцев Бориса Эйфмана. Через год выяснилось, что на самом деле судебный квартал остается на Добролюбова — за исключением жилья для судей, которое построят на Охте. Однако теперь видно, что строительство идет и в восточной части Тучкова буяна, где ожидали новый сквер.