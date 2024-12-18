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Технологии РКН начнет отслеживать обходы блокировок

РКН начнет отслеживать обходы блокировок

7 971
44 комментария

Роскомнадзор обяжет операторов связи предоставлять информацию, которая позволит установить средства связи и пользовательское оборудование, при помощи которых граждане заходят на сайты, чья работа на территории РФ ограничена, пишут 18 декабря «Ведомости».

В пояснительной записке отмечается, что изменения вносятся в закон «Об информации», а поправки касаются информации, оскорбляющей человеческое достоинство.

Операторы начнут передавать информацию в РКН в течение трех месяцев со дня вступления приказа в силу. Делать это они смогут при помощи технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые операторы обязаны использовать с 2019 года.

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Комментарии
45
Cashmare
3 часа
на титульной странице сайта министерства иностранных дел вверху куча иконок соцсетей и мессенджеров, в том числе и запрещенных свитер и фээсбук. и чё, схватят машку за ляшку?
В_Ф
3 часа
Вот им всё неймётся тюрьму устроить. Неужели они всерьёз думают что это до чего хорошего доведёт? Если долго, сильно и бездумно давить оно треснет. Выплеснет такое что всем нерадостно станет и никакие накопления в далеких странах не спасут. Или думать некогда - тащить надо?
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