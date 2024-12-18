РКН начнет отслеживать обходы блокировок

Роскомнадзор обяжет операторов связи предоставлять информацию, которая позволит установить средства связи и пользовательское оборудование, при помощи которых граждане заходят на сайты, чья работа на территории РФ ограничена, пишут 18 декабря «Ведомости».

В пояснительной записке отмечается, что изменения вносятся в закон «Об информации», а поправки касаются информации, оскорбляющей человеческое достоинство.

Операторы начнут передавать информацию в РКН в течение трех месяцев со дня вступления приказа в силу. Делать это они смогут при помощи технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые операторы обязаны использовать с 2019 года.