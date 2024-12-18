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Город Петербург ожидают температурные качели. Рассказываем, как к ним готовятся в городе

Петербург ожидают температурные качели. Рассказываем, как к ним готовятся в городе

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8 комментариев

В Петербурге 19 декабря ожидаются температурные качели. Как рассказали в пресс-службе правительства города, подготовка к перепадам началась заблаговременно.

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Так, 13 декабря государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) поручила администрациям районов очистить от снега тротуары, подходы к парадным и мусорным бакам. Комитету по транспорту, в свою очередь, было доверено очистить территории у входов в метро и на парковках. Для того чтобы проверить порученную работу, от исполнителей задач потребовали фотоотчеты. 

«К полуночи конечной даты отчеты по 1941 кварталу, 63 станциям метро и 33 парковкам были загружены в систему. Выборочную проверку специалисты ГАТИ начали заблаговременно», — говорится в сообщении правительства Петербурга. 

Отметим, что резкое повышение температуры начнется 19 декабря. В начале ночи температура воздуха будет достигать -15 градусов, а затем поднимется до плюсового значения. Соответственно, снег превратится в воду, после чего образуется наледь. Также ожидается усиление ветра до 8-13 м/с. В МЧС Петербурга сообщили, что в четверг будет также идти снег и местами — ледяной дождь.

В ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» предупредили, что погодные условия могут привести к гололедице на морском участке КАД КЗС. В связи с этим водителей попросили быть аккуратнее на дороге, снизить скорость и держать дистанцию.

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Комментарии
8
Klaustrofobik
3 часа
Единственные следы подготовки это то что город засыпан снегом и его не убирают. Беглов мы тебя не выбирали.
sysh
3 часа
от исполнителей задач потребовали фотоотчеты. К услугам организаций,многочисленные фоторедакторы.
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