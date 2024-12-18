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Общество Начальник Генштаба Герасимов заявил, что ВС РФ выполнили все задачи, поставленные руководством страны в 2024 году

Начальник Генштаба Герасимов заявил, что ВС РФ выполнили все задачи, поставленные руководством страны в 2024 году

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22 комментария

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы выполнили в 2024 году все задачи, которые поставило перед ними руководство страны. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает РИА Новости.

На брифинге для военных атташе иностранных государств Герасимов, подводя итоги работы Вооруженных сил за текущий год, подчеркнул, что все задачи, определенные руководством страны, были выполнены. По словам начальника Генштаба, в настоящее время ведется модернизация военного оборудования в России, а также повышается квалификация руководства и подразделений страны.

Как отметил Герасимов, в ходе специальной военной операции был приобретён практический опыт в области боевых действий разными формированиями, а также в использовании авиации, сил ПВО и других видов войск. Цели СВО будут достигнуты, уточнил он.

Начальник Генштаба добавил, что российские войска хорошо осведомлены о возможностях потенциального противника, его тактике на поле боя, а также преимуществах и недостатках западного вооружения. По его словам, в будущем будет продолжена работа по созданию условий для стабилизации ситуации как на глобальном, так и на региональном уровнях. Помимо этого, продолжится развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития России.

Ранее Валерий Герасимов отметил нарастающее напряжение в Европе. По его словам, под предлогом возможного вооруженного конфликта с Россией НАТО продолжает расширять свое влияние на Восток, приближая военную инфраструктуру к российским границам и увеличивая военный потенциал.

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Комментарии
22
В д. Гадюкино - дожди.
5 часов
Особенно, если "задачи" подгонять под реальную ситуацию. Что хоть за задачи-то были?
михаил.ру
5 часов
ну это орден минимум!!
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