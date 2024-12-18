Каскады возвращаются: какие укладки будут модными в 2025 году

В 2025 году главными акцентами станут текстура и объем. Вместе со стилистом Сергеем Ивониным определим ключевые тенденции года, о которых можно рассказать своему парикмахеру. В целом сейчас стилисты вдохновляют девушек быть собой, предлагая прически и укладки, которые подчёркивают природную красоту.
Сергей Ивонин — парикмахер, стилист и критик, чемпион мира, России и СПб по парикмахерскому искусству. В 2024 году на чемпионате мира в Париже стал серебряным лауреатом в номинации global artist of the year.
Натуральная текстура — основа стиля
Сейчас все еще популярна естественность, стремление подчеркивать природные особенности волос. Важные аспекты:
Лёгкие волны. Эффект слегка растрёпанных, будто высушенных на морском бризе волос создаёт впечатление непринуждённой роскоши.
Натуральные кудри. Объёмные и упругие локоны подчёркивают индивидуальность. Особое внимание уделяется уходу за текстурой — масла, кремы и диффузор становятся неотъемлемой частью создания прически.
Гладкость и шелковистость — прямые волосы, но с минимальной укладкой. Здесь важен блеск, который достигается с помощью профессиональных средств, богатых кератином и маслами.
Роскошь многослойности
Объем — это все чаще способ выразить себя. В 2025 году будут популярны следующие решения:
Воздушные укладки. Сочетание разных уровней объема — от приподнятых корней и заканчивая легкими локонами на концах.
Многослойность. Каскадные стрижки возвращаются в новом прочтении. Они создают иллюзию движения и лёгкости, подчеркивая структуру волос.
Акцент на корни. Объем у корней достигается с помощью специальных пудр, спреев или техники начеса, но без перегруза стайлинговыми средствами.
Рваные текстуры и художественная непринужденность
Лёгкая небрежность становится символом свободы и уверенности. Укладки в стиле «только что встала с постели» предполагают:
Рваные концы, которые создаются с помощью филировки или текстурирующих спреев.
Эффект мокрых волос. В моду возвращается блеск, но в утончённом исполнении. Стилисты предлагают комбинировать его с локонами, создавая заметный контраст.
Завитки разной формы. Смешение спиральных кудрей, волн и прямых прядей добавляет динамики и живости образу.
Минимализм в укладке
Многие девушки стремятся к простоте и функциональности. Здесь помогут такие решения:
Пучки и хвосты — низкие, небрежно закреплённые или высокие с идеально гладкими линиями.
Лаконичные заколки. Модные аксессуары украшают минималистичные прически, добавляя им изюминку.
Простота без стайлинга. Волосы, высушенные естественным образом и дополненные небольшим количеством ухода, стали воплощением стиля.
Модные акценты: окрашивание и аксессуары
Текстура и объем часто играют в дуэте с модными решениями в окрашивании.
Контуринг волос: техника выделения прядей для подчеркивания лица.
Эффект «солнечных бликов»: добавляет текстуру и глубину даже самым простым укладкам.
Аксессуары: в моду возвращаются крупные заколки, ленты и даже ретроободки.
Инновации в стайлинге
Стайлинг без нагрева: популярность набирают средства, формирующие текстуру без использования плоек и утюжков.
Экодружелюбные продукты: натуральные составы и упаковки, минимизирующие вред для окружающей среды, становятся приоритетом.
Интеллектуальные инструменты: фены и утюжки с функцией настройки под конкретный тип волос.