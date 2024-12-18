Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-14°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 760мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Крушение поезда Мурманск — Санкт-Петербург
Чем угощает Псков
Тучков буян. А где парк?
Мазута все больше
Отели не могут поставить на учет гостей
Студенты на чистке снега
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Образ жизни Каскады возвращаются: какие укладки будут модными в 2025 году

Каскады возвращаются: какие укладки будут модными в 2025 году

«Ложись!» — это не команда, а возглас досады из-за непослушной пряди. Как же сделать такую прическу, чтобы все подруги ахнули?

677
1 комментарий
Источник:

В 2025 году главными акцентами станут текстура и объем. Вместе со стилистом Сергеем Ивониным определим ключевые тенденции года, о которых можно рассказать своему парикмахеру. В целом сейчас стилисты вдохновляют девушек быть собой, предлагая прически и укладки, которые подчёркивают природную красоту.

Сергей Ивонин — парикмахер, стилист и критик, чемпион мира, России и СПб по парикмахерскому искусству. В 2024 году на чемпионате мира в Париже стал серебряным лауреатом в номинации global artist of the year.

Натуральная текстура — основа стиля

Сейчас все еще популярна естественность, стремление подчеркивать природные особенности волос. Важные аспекты:

  • Лёгкие волны. Эффект слегка растрёпанных, будто высушенных на морском бризе волос создаёт впечатление непринуждённой роскоши.

  • Натуральные кудри. Объёмные и упругие локоны подчёркивают индивидуальность. Особое внимание уделяется уходу за текстурой — масла, кремы и диффузор становятся неотъемлемой частью создания прически.

  • Гладкость и шелковистость — прямые волосы, но с минимальной укладкой. Здесь важен блеск, который достигается с помощью профессиональных средств, богатых кератином и маслами.

Источник:

Роскошь многослойности

Источник:

Объем — это все чаще способ выразить себя. В 2025 году будут популярны следующие решения:

  • Воздушные укладки. Сочетание разных уровней объема — от приподнятых корней и заканчивая легкими локонами на концах.

  • Многослойность. Каскадные стрижки возвращаются в новом прочтении. Они создают иллюзию движения и лёгкости, подчеркивая структуру волос.

  • Акцент на корни. Объем у корней достигается с помощью специальных пудр, спреев или техники начеса, но без перегруза стайлинговыми средствами.

Рваные текстуры и художественная непринужденность

Источник:

Лёгкая небрежность становится символом свободы и уверенности. Укладки в стиле «только что встала с постели» предполагают:

  • Рваные концы, которые создаются с помощью филировки или текстурирующих спреев.

  • Эффект мокрых волос. В моду возвращается блеск, но в утончённом исполнении. Стилисты предлагают комбинировать его с локонами, создавая заметный контраст.

  • Завитки разной формы. Смешение спиральных кудрей, волн и прямых прядей добавляет динамики и живости образу.

Минимализм в укладке

Многие девушки стремятся к простоте и функциональности. Здесь помогут такие решения:

  • Пучки и хвосты — низкие, небрежно закреплённые или высокие с идеально гладкими линиями.

  • Лаконичные заколки. Модные аксессуары украшают минималистичные прически, добавляя им изюминку.

  • Простота без стайлинга. Волосы, высушенные естественным образом и дополненные небольшим количеством ухода, стали воплощением стиля.

Источник:

Модные акценты: окрашивание и аксессуары

Текстура и объем часто играют в дуэте с модными решениями в окрашивании.

  • Контуринг волос: техника выделения прядей для подчеркивания лица.

  • Эффект «солнечных бликов»: добавляет текстуру и глубину даже самым простым укладкам.

  • Аксессуары: в моду возвращаются крупные заколки, ленты и даже ретроободки.

Источник:

Инновации в стайлинге

  • Стайлинг без нагрева: популярность набирают средства, формирующие текстуру без использования плоек и утюжков.

  • Экодружелюбные продукты: натуральные составы и упаковки, минимизирующие вред для окружающей среды, становятся приоритетом.

  • Интеллектуальные инструменты: фены и утюжки с функцией настройки под конкретный тип волос.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
McGillavry
47 минут
В фантастическом телесериале Вавилон тире 5 показаны инопланетянки тире центраврианки с очень хорошими причёсками тире наголо. Мода на все времена.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18