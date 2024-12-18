Каскады возвращаются: какие укладки будут модными в 2025 году

Источник: Роман Каргополов / пресс-служба Dreame







В 2025 году главными акцентами станут текстура и объем. Вместе со стилистом Сергеем Ивониным определим ключевые тенденции года, о которых можно рассказать своему парикмахеру. В целом сейчас стилисты вдохновляют девушек быть собой, предлагая прически и укладки, которые подчёркивают природную красоту.

Сергей Ивонин — парикмахер, стилист и критик, чемпион мира, России и СПб по парикмахерскому искусству. В 2024 году на чемпионате мира в Париже стал серебряным лауреатом в номинации global artist of the year.

Натуральная текстура — основа стиля

Сейчас все еще популярна естественность, стремление подчеркивать природные особенности волос. Важные аспекты:

Лёгкие волны. Эффект слегка растрёпанных, будто высушенных на морском бризе волос создаёт впечатление непринуждённой роскоши.

Натуральные кудри. Объёмные и упругие локоны подчёркивают индивидуальность. Особое внимание уделяется уходу за текстурой — масла, кремы и диффузор становятся неотъемлемой частью создания прически.

Гладкость и шелковистость — прямые волосы, но с минимальной укладкой. Здесь важен блеск, который достигается с помощью профессиональных средств, богатых кератином и маслами.

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Роскошь многослойности

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Объем — это все чаще способ выразить себя. В 2025 году будут популярны следующие решения:

Воздушные укладки. Сочетание разных уровней объема — от приподнятых корней и заканчивая легкими локонами на концах.

Многослойность. Каскадные стрижки возвращаются в новом прочтении. Они создают иллюзию движения и лёгкости, подчеркивая структуру волос.

Акцент на корни. Объем у корней достигается с помощью специальных пудр, спреев или техники начеса, но без перегруза стайлинговыми средствами.

Рваные текстуры и художественная непринужденность

Источник: Sofia Zhuravets, iStock







Лёгкая небрежность становится символом свободы и уверенности. Укладки в стиле «только что встала с постели» предполагают:

Рваные концы, которые создаются с помощью филировки или текстурирующих спреев.

Эффект мокрых волос. В моду возвращается блеск, но в утончённом исполнении. Стилисты предлагают комбинировать его с локонами, создавая заметный контраст.

Завитки разной формы. Смешение спиральных кудрей, волн и прямых прядей добавляет динамики и живости образу.

Минимализм в укладке

Многие девушки стремятся к простоте и функциональности. Здесь помогут такие решения:

Пучки и хвосты — низкие, небрежно закреплённые или высокие с идеально гладкими линиями.

Лаконичные заколки. Модные аксессуары украшают минималистичные прически, добавляя им изюминку.

Простота без стайлинга. Волосы, высушенные естественным образом и дополненные небольшим количеством ухода, стали воплощением стиля.

Модные акценты: окрашивание и аксессуары

Текстура и объем часто играют в дуэте с модными решениями в окрашивании.

Контуринг волос: техника выделения прядей для подчеркивания лица.

Эффект «солнечных бликов»: добавляет текстуру и глубину даже самым простым укладкам.

Аксессуары: в моду возвращаются крупные заколки, ленты и даже ретроободки.

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