Семью многоженца Сухова, воспитывающего 14 детей в трёшке, проверят органы опеки

Семью многоженца Ивана Сухова, который в интервью заявлял, что живет в трехкомнатной квартире с 14 детьми, проверит московский уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская. Об этом она сообщила РИА Новости 18 декабря.

Визит омбудсмена к семье будет не первым, в этот раз она намерена поздравить детей с наступающими праздниками. «Еще раз с удовольствием схожу, поздравлю детей. И заодно проверим, где дети учатся, где проходят медицинские обследования и так далее. То есть нарушаются ли права детей», — указала Ярославская.

Во время первого визита к семье нарушений прав детей она не выявила. От комментариев, касающихся морально-этической стороны поведения многодетного отца и его спутниц жизни, Ярославская воздержалась. «Это не моя компетенция. Моя история, чтобы дети ни в чем не нуждались и не были нарушены их права. Этого не было», — добавила она.

Внимание общественности к семье 40-летнего Ивана Сухова из Москвы обострилось после интервью журналистке Саше Сулим. В нем мужчина рассказал, что проживает на 70 «квадратах» трехкомнатной квартиры с тремя женщинами, которых он зовет женами, и 14 детьми. Своя комната есть только у главы семейства, две оставшиеся разделены на женскую и мужскую. С его же слов, семья живет дружно и в достатке, в месяц они тратят 75 тыс. рублей. Что касается планов на жизнь, Сухов намерен пополнить семью до 50 детей. Себя он называет «маленьким президентиком в своей стране». Всего, по его словам, у него 12 жен и 29 детей.