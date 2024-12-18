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Строительство Сервисные апартаменты в Петербурге заняли 57% в спросе и 97% в новом предложении за 2024 год

Сервисные апартаменты в Петербурге заняли 57% в спросе и 97% в новом предложении за 2024 год

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97% выведенных на рынок в 2024 году апарт-комплексов в Петербурге относятся к сервисному формату. Как сообщили аналитики Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», всего в 2024 году девелоперы представили 9 объектов объемом 3 тыс. юнитов (включая новые очереди). 93% из них относятся к комфорт-классу и расположены в спальных районах города (55%).

Как отметила Светлана Московченко, заместитель директора Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в холдинг Setl Group), за год укрепился тренд на вывод проектов в сервисном формате, в спросе тоже лидирует именно он. За 11 месяцев 2024 года доля реализованных юнитов в сервисных апарт-отелях составила 57%, или 1,6 тыс. юнитов, что на 3 п. п. выше, чем в прошлом году. Формат «аналог жилья» в совокупном объеме спроса составлял 40%, а элитные юниты — 3%.

Помимо превалирования сервисного формата главной годовой тенденцией аналитики называют увеличение цены юнита при наличии сервисной составляющей — более 11% с начала года. Для сравнения, цена в юнитах в формате «аналог жилья» практически не изменилась, но зато с начала года заметно выросла средняя цена на юниты в элитных проектах — на 23%.

В ноябре средняя цена в сервисных юнитах в Санкт-Петербургской агломерации составляла 328,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 4,5% к прошлому отчетному периоду. Средняя цена «квадрата» в формате «аналога жилья» снизилась на 3,2%, до 283,1 тыс. руб. за кв. м. Эксперты прогнозируют, что в декабре цена за квадратный метр будет держаться на уровне прошлого квартала.

При этом аналитики прогнозируют снижение годового спроса на апартаменты в пределах 15-17% относительно 2023 года.

— Объем спроса снижается во многих сегментах рынка недвижимости в стране, — говорит Светлана Московченко. — И в большей степени это связано с высокими процентными ставками по вкладам, что заставляет многих покупателей перенаправлять свои средства на банковские депозиты.

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