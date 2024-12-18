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Происшествия Суд вынес приговор экс-полицейскому, сливавшему данные о мигрантах в Петербурге

Суд вынес приговор экс-полицейскому, сливавшему данные о мигрантах в Петербурге

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5 комментариев

Приморский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Павла Щекотова, признанного виновным в получении взятки. Об этом 18 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, Щекотов, будучи помощником оперативного дежурного 66 отдела полиции по Красногвардейскому району, согласился передать данные об иностранцах на сторону. Некая Ш. (уголовное дело выделено в отдельное производство) просила данные прибывших в Петербург мигрантов, Щекотов отправлял эту информацию с помощью мессенджеров. Ш. со своими партнерами якобы организовывала их незаконное пребывание на территории РФ. За свои услуги помощник дежурного получил почти полтора миллиона рублей. Вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет.

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Комментарии
5
В_Ф
4 часа
Не может быть!! Неужели в стройных рядах МВД бывает коррупция? Это же не советская народная милиция, это же Господа Полицейские, все как один прошедшие аттестацию и переаттестацию. Они же все клялись и обещали. Нет, это точно ошибка, происки враждебных агентов!
279976586
4 часа
а бывшим он стал после возбуждения задним числом...
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