Суд вынес приговор экс-полицейскому, сливавшему данные о мигрантах в Петербурге

Приморский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Павла Щекотова, признанного виновным в получении взятки. Об этом 18 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, Щекотов, будучи помощником оперативного дежурного 66 отдела полиции по Красногвардейскому району, согласился передать данные об иностранцах на сторону. Некая Ш. (уголовное дело выделено в отдельное производство) просила данные прибывших в Петербург мигрантов, Щекотов отправлял эту информацию с помощью мессенджеров. Ш. со своими партнерами якобы организовывала их незаконное пребывание на территории РФ. За свои услуги помощник дежурного получил почти полтора миллиона рублей. Вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет.