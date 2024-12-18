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Власть НАТО все ближе. Начальник Генштаба РФ Герасимов — об угрозах для России

НАТО все ближе. Начальник Генштаба РФ Герасимов — об угрозах для России

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80 комментариев

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов отметил нарастающее напряжение в Европе. Об этом он заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств 18 декабря, сообщает Минобороны РФ.

По его словам, под предлогом возможного вооруженного конфликта с Россией НАТО продолжает расширять свое влияние на восток, приближая военную инфраструктуру к российским границам и увеличивая военный потенциал.

Герасимов подчеркнул, что США и страны Европы активизировали политику «открытых дверей» в НАТО, что привело к вступлению Финляндии и Швеции в альянс и увеличению числа его участников до 32 стран.

На фоне этих событий наблюдается рост активности НАТО у российских границ: количество крупных военных учений альянса возросло до 40 в год. Вблизи границ России размещены значительные воинские контингенты.

Одним из примеров антироссийской риторики Герасимов назвал масштабное учение «Стедфаст Дефендер», в которое были вовлечены все страны НАТО и в ходе которого отрабатывались сценарии крупномасштабных военных действий в Европе. В итоге к границам России были передислоцированы значительные силы, включая американские войска, а на датском острове Борнхольм была «провокационно» развернута пусковая установка мобильного ракетного комплекса «Дарк Тифон» с дальностью действия 2 400 км.

Герасимов отметил, что такие действия не способствуют безопасности населения европейских стран, особенно новых членов НАТО — Финляндии и Швеции.

Российские военные внимательно отслеживают все учения НАТО в рамках стратегического сдерживания, заявил начальник Генштаба. Военно-Морской флот выполняет задачи боевой службы, включая поиск иностранных подводных лодок и мониторинг корабельных группировок НАТО. В районах учений осуществляется воздушное патрулирование, а силы ПВО находятся в повышенной готовности для защиты воздушного пространства России.

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Комментарии
80
260642011
5 часов
А что Путин сделал за 25 лет, чтобы НАТО не приближалось и не расширялось? Ничего. Что он делал, чтобы Украина осталась в орбите влияния России? Ничего, даже наоборот - способствовал. А в НАТО он даже сам просился.
282905187
4 часа
А вот придут завтра шведы и скажут, а где тут наши исконно -- традиционные земли Ингерманландии? Хотим, мол освободить. Чо, России можно, типа, и мы хотим.
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