НАТО все ближе. Начальник Генштаба РФ Герасимов — об угрозах для России

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов отметил нарастающее напряжение в Европе. Об этом он заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств 18 декабря, сообщает Минобороны РФ.

По его словам, под предлогом возможного вооруженного конфликта с Россией НАТО продолжает расширять свое влияние на восток, приближая военную инфраструктуру к российским границам и увеличивая военный потенциал.

Герасимов подчеркнул, что США и страны Европы активизировали политику «открытых дверей» в НАТО, что привело к вступлению Финляндии и Швеции в альянс и увеличению числа его участников до 32 стран.

На фоне этих событий наблюдается рост активности НАТО у российских границ: количество крупных военных учений альянса возросло до 40 в год. Вблизи границ России размещены значительные воинские контингенты.

Одним из примеров антироссийской риторики Герасимов назвал масштабное учение «Стедфаст Дефендер», в которое были вовлечены все страны НАТО и в ходе которого отрабатывались сценарии крупномасштабных военных действий в Европе. В итоге к границам России были передислоцированы значительные силы, включая американские войска, а на датском острове Борнхольм была «провокационно» развернута пусковая установка мобильного ракетного комплекса «Дарк Тифон» с дальностью действия 2 400 км.