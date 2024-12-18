В Москве задержали иностранного студента за контрабанду военной техники в КНР

Иностранного студента, который обучается на факультете авиастроения одного из столичных вузов, задержали по подозрению в организации контрабанды военной продукции в Китай. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает пресс-служба ФТС.

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Сотрудники Центральной почтовой таможни задержали студента из Китая, который организовал канал контрабанды боевой экипировки на родину. Оперативники выяснили, что гражданин КНР отправил из Москвы две посылки с военной продукцией российской армии, которую он приобрел в интернете.

После задержания правоохранители провели обыски в общежитии, в котором жил студент, и обнаружили «более ста предметов военного назначения российского и советского производства: бронежилеты, бронеплиты от бронежилета БР2 и БР4, бронепластины, защитные экраны для бронежилета, гильзы от пуль, а также предметы, по конструкции напоминающие противотанковый гранатомет».

В отношении гражданина Китая возбудили два уголовных дела о контрабанде военной техники. В настоящее время студент находится под подпиской о невыезде.