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Власть Алиев высказался о «диктатуре Макрона» и отправил Боррелю «пару сигналов»

Алиев высказался о «диктатуре Макрона» и отправил Боррелю «пару сигналов»

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46 комментариев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости 18 декабря высказался о некоторых западных политиках. В частности, он заявил, что бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель был бы хорошим главой МИД у испанского диктатора Франсиско Франко.

«Что касается Борреля, я думаю, что, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто не повезло жить в другое время», — сказал Алиев.

В своей речи он послал Боррелю «пару сигналов», вспомнив обсуждения на конференции ООН по изменению климата в ноябре 2024 года в Баку.

«Он же сказал, что Европа — это цветущий сад, а все остальное — джунгли. А я сказал, что если мы — джунгли, то держитесь от нас подальше», — отметил президент Азербайджана.

Кроме того, Алиев заявил РИА, что Франция незаконно удерживает Майотту и Новую Каледонию, это «диктатура Макрона».

«В Новой Каледонии они во время беспорядков убили 13 человек, ранили более 100, более 1 000 арестовали. Причем лидеров народного протеста вывезли во Францию, держат в тюрьмах», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Баку «всей душой болеет за бесправные народы».

В апреле парламент Азербайджана и конгресс Новой Каледонии подписали меморандум о сотрудничестве, стороны договорились поддерживать отношения, включая визиты депутатских делегаций. В мае Париж обвинял Баку в поддержке сторонников независимости Новой Каледонии, устраивающих погромы, сообщало РИА. До этого Азербайджан предъявлял претензии Франции по поводу вмешательства во внутренние дела и помощи оружием Армении.


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Комментарии
46
Yuri_SPb
6 часов
кто бы говорил о диктатуре, Асад кавказский)))
Гость
6 часов
Наследственный президент изволит отпускать комментарии в сторону выборных. O tempora o mores.
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