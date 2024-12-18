Алиев высказался о «диктатуре Макрона» и отправил Боррелю «пару сигналов»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости 18 декабря высказался о некоторых западных политиках. В частности, он заявил, что бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель был бы хорошим главой МИД у испанского диктатора Франсиско Франко.

«Что касается Борреля, я думаю, что, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто не повезло жить в другое время», — сказал Алиев.

В своей речи он послал Боррелю «пару сигналов», вспомнив обсуждения на конференции ООН по изменению климата в ноябре 2024 года в Баку.

«Он же сказал, что Европа — это цветущий сад, а все остальное — джунгли. А я сказал, что если мы — джунгли, то держитесь от нас подальше», — отметил президент Азербайджана.

Кроме того, Алиев заявил РИА, что Франция незаконно удерживает Майотту и Новую Каледонию, это «диктатура Макрона».

«В Новой Каледонии они во время беспорядков убили 13 человек, ранили более 100, более 1 000 арестовали. Причем лидеров народного протеста вывезли во Францию, держат в тюрьмах», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Баку «всей душой болеет за бесправные народы».

В апреле парламент Азербайджана и конгресс Новой Каледонии подписали меморандум о сотрудничестве, стороны договорились поддерживать отношения, включая визиты депутатских делегаций. В мае Париж обвинял Баку в поддержке сторонников независимости Новой Каледонии, устраивающих погромы, сообщало РИА. До этого Азербайджан предъявлял претензии Франции по поводу вмешательства во внутренние дела и помощи оружием Армении.



