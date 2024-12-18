Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-14°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 760мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Крушение поезда Мурманск — Санкт-Петербург
Чем угощает Псков
Тучков буян. А где парк?
Мазута все больше
Отели не могут поставить на учет гостей
Студенты на чистке снега
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Президент Азербайджана пожелал России мира, а Кремлю — решимости

Президент Азербайджана пожелал России мира, а Кремлю — решимости

2 850
20 комментариев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью ВГТРК и РИА Новости, в котором озвучил пожелания России и команде Владимира Путина в наступающем 2025 году. Первое, о чем заговорил лидер Республики, — мир. Алиев хотел бы, чтобы в новом году «война закончилась», люди вернулись домой.

«Конечно, с учетом санкционной политики против России хотел бы пожелать руководству такой же уверенности в своих силах, решимости команде президента и дальше делать все для того, чтобы минимизировать негативные последствия санкционной политики», — цитирует Алиева РИА Новости 18 декабря.

Алиев отметил, что Россию и Азербайджан объединяют приверженность национальным корням и традиционным ценностям. По словам азербайджанского лидера, сейчас это большая редкость. В качестве антипримера он привел США. Но президент Республики выразил надежду на то, что новый американский президент Дональд Трамп повернет эту тенденцию — разврат, мракобесие — вспять.

«Это сделают лидеры и общество, которое лидерам верит. Это сделаем мы. Обязательно. Иначе мы окажемся в меньшинстве, а мы не можем быть в меньшинстве», — отметил Алиев.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY10
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
VKuser15335355
5 часов
Как же он осмелился пожелать такое? Мира? Это точно не экстремизм?
Панкихой
5 часов
Решимости мухожука.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18