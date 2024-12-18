Президент Азербайджана пожелал России мира, а Кремлю — решимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью ВГТРК и РИА Новости, в котором озвучил пожелания России и команде Владимира Путина в наступающем 2025 году. Первое, о чем заговорил лидер Республики, — мир. Алиев хотел бы, чтобы в новом году «война закончилась», люди вернулись домой.
«Конечно, с учетом санкционной политики против России хотел бы пожелать руководству такой же уверенности в своих силах, решимости команде президента и дальше делать все для того, чтобы минимизировать негативные последствия санкционной политики», — цитирует Алиева РИА Новости 18 декабря.
Алиев отметил, что Россию и Азербайджан объединяют приверженность национальным корням и традиционным ценностям. По словам азербайджанского лидера, сейчас это большая редкость. В качестве антипримера он привел США. Но президент Республики выразил надежду на то, что новый американский президент Дональд Трамп повернет эту тенденцию — разврат, мракобесие — вспять.
«Это сделают лидеры и общество, которое лидерам верит. Это сделаем мы. Обязательно. Иначе мы окажемся в меньшинстве, а мы не можем быть в меньшинстве», — отметил Алиев.
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