Президент Азербайджана пожелал России мира, а Кремлю — решимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью ВГТРК и РИА Новости, в котором озвучил пожелания России и команде Владимира Путина в наступающем 2025 году. Первое, о чем заговорил лидер Республики, — мир. Алиев хотел бы, чтобы в новом году «война закончилась», люди вернулись домой.

«Конечно, с учетом санкционной политики против России хотел бы пожелать руководству такой же уверенности в своих силах, решимости команде президента и дальше делать все для того, чтобы минимизировать негативные последствия санкционной политики», — цитирует Алиева РИА Новости 18 декабря.