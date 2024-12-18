Водовозов расскажет про медицину и котиков

Это будет премьера лекции известного популяризатора. Из млекопитающих в медицине отметились больше всего, конечно, мыши. Однако и кошачьи участвуют в экспериментах. За что котиков любят токсикологи, Водовозов расскажет как врач-токсиколог 22 декабря в «Охте-8». Бесплатно. 16+

В качестве лабораторных животных кошки участвуют всего в 2 % мировых исследований. И происходит это все реже: высокоорганизованных животных (кошки к ним относятся) стараются заменить другими (грызуны, например, высокоорганизованными не считаются). Полагают даже, что генная инженерия позволит «создавать» таких лабораторных мышей, на которых можно будет проводить едва ли не все доклинические исследования.

Но пока на мышах можно исследовать далеко не все модели человеческих заболеваний. А у кошек многие наследственные хвори похожи на таковые у человека. К тому же это животное — одно из немногих, о геноме которых собрана широкая информационная база.