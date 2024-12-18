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Происшествия Суд приговорил 22-летнего севастопольца к 10 годам за поджог пункта сбора гумпомощи

Суд приговорил 22-летнего севастопольца к 10 годам за поджог пункта сбора гумпомощи

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5 комментариев

Житель Севастополя получил срок за поджог пункта сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также за подготовку поджога нефтехранилища. Мужчина также организовал экстремистское проукраинское движение, в котором пропагандировал возвращение Крыма и Севастополя под юрисдикцию Украины. Подробности сообщает 18 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ региона.

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Южный окружной военный суд установил, что 22-летний Андрей Енюков в Telegram создал радикальное неформальное движение экстремистского толка, привлек туда сторонников и планировал теракты, а также проводил собрания о возвращении Крыма и Севастополя под юрисдикцию Украины. В пресс-службе ФСБ отметили, что в созданном Telegram-канале севастополец также призывал совершать теракты в отношении объектов военной инфраструктуры, а также уничтожать российских военнослужащих.

Летом 2022 года Енюков устроил пожар в пункте сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а затем планировал бутылками с зажигательной смесью поджечь нефтехранилище в Севастополе.

Суд признал его виновным в теракте и приготовлении к теракту, а также в призывах к терроризму и экстремизму. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, первые три года срока он проведет в тюрьме.

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Комментарии
5
Гость
6 часов
А на фото девка... Или нет?
Гость
4 часа
Ха Ха, так ему и надо, будет хорошей девочкой
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