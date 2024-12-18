Суд приговорил 22-летнего севастопольца к 10 годам за поджог пункта сбора гумпомощи

Житель Севастополя получил срок за поджог пункта сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также за подготовку поджога нефтехранилища. Мужчина также организовал экстремистское проукраинское движение, в котором пропагандировал возвращение Крыма и Севастополя под юрисдикцию Украины. Подробности сообщает 18 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ региона.

Источник: Скриншот с видео ЦОС ФСБ России







Южный окружной военный суд установил, что 22-летний Андрей Енюков в Telegram создал радикальное неформальное движение экстремистского толка, привлек туда сторонников и планировал теракты, а также проводил собрания о возвращении Крыма и Севастополя под юрисдикцию Украины. В пресс-службе ФСБ отметили, что в созданном Telegram-канале севастополец также призывал совершать теракты в отношении объектов военной инфраструктуры, а также уничтожать российских военнослужащих.

Летом 2022 года Енюков устроил пожар в пункте сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а затем планировал бутылками с зажигательной смесью поджечь нефтехранилище в Севастополе.

Суд признал его виновным в теракте и приготовлении к теракту, а также в призывах к терроризму и экстремизму. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, первые три года срока он проведет в тюрьме.