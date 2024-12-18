«Коммерсантъ»: Росатом предложил строить ледоколы за счет грузоотправителей

Введение арктического инвестиционного сбора для грузоотправителей Северного морского пути с 2028 года инициировал Росатом. Об этом 18 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Корпорация направила предложения в контролирующие органы, отмечает издание, идея уже обсуждается в правительстве.

Собранные средства будут направлять на строительство новых ледоколов, предназначенных для проводки грузовозов по Севморпути, и вспомогательных судов. Плата будет рассчитываться на основе веса, который перевозит судно, и добавляться к основной стоимости услуг по проводке.

Альтернативой введению сбора называется ежегодная индексация фиксированного тарифа.

Отмечается, что на фоне сокращения бюджетных ассигнований на строительство атомных ледоколов Росатому предлагается искать для этих проектов дополнительные источники финансирования. Как итог, доля внебюджетного финансирования в общей стоимости новой группировки из шести ледоколов возросла до 75 процентов.

Как пояснили «Ъ» в Росатоме, задачу сделать цены на услуги ледокольной проводки грузов эффективными и более привлекательными для большего числа перевозчиков и отправителей поставил президент Владимир Путин во время спуска на воду ледокола «Чукотка».