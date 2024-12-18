ЗакС Петербурга и Смольный поспорили, кто и сколько работает

На последнем заседании Заксобрания Петербурга в 2024 году во время обсуждения законопроекта о бюджете территориального фонда ОМС на следующий год депутаты и представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко обменялись упреками по поводу работы законодательной и исполнительной власти города.

Дискуссия произошла во время первого чтения законопроекта о бюджете территориального фонда ОМС на 2025 год.

«Уважаемый Константин Эдуардович, я могу понять еще по предыдущему законопроекту, что он в таком пожарном порядке внесен — это внесение изменений в бюджет ТОФМС на нынешний год. Но сейчас речь идет о следующем, 2025 годе. Вы, наверное, будете предлагать временно поправки 5 минут или 5 секунд», — заметил глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов представителю губернатора в парламенте Константину Сухенко, который представил законопроект. Депутат напомнил, что в прошлом году аналогичный законопроект был внесен 6 декабря, а текущем году документа не было в законодательной базе и 15 декабря.

«Почему в очередной раз правительство превращает серьезный процесс распределения больших денег в профанацию, не оставляя никакой возможности для публичной дискуссии в парламенте?» — спросил Шишлов.

Сухенко возразил, что возможности участвовать в разработке и подготовке этого документа были, и сослался на ограничения, связанные с федеральными показателями. Он добавил, что «к сожалению, сегодня есть ситуация, которая есть».

«Конечно, лучше это решение принять сегодня, тем более что для этого есть время. Не скрою, что, когда, знаете вот, мы задаем такие вопросы в этом зале исполнительной власти, а в исполнительной власти у меня тоже спрашивали, почему 18-го числа последнее заседание Законодательного собрания. Так что будем стараться все вместе работать лучше», — заметил Сухенко.

На эту реплику отреагировал уже председатель Заксобрания Александр Бельский, который поинтересовался, при чем тут 18 декабря. «Ну вот коллеги ожидали, что до 25-го числа…» — начал отвечать Сухенко.

«Не надо ожидать. Нужно готовиться тогда вовремя, как говорит Александр Владимирович [Шишлов]. Что такое ожидать? Ну давайте мы сейчас начнем регулировать, как работать органам исполнительной власти… — заявил Бельский с трибуны. — Так не надо оправдываться здесь тем, что у нас не проводятся заседания. Смотрите, как проводятся заседания в региональных парламентах — один раз в месяц. Там правительство успевает готовиться. А здесь что, не успеваете готовиться, что ли? Что это за подход такой?»

После этого глава парламента попросил Сухенко присесть. Законопроект приняли единогласно, однако фракция «Яблоко» от участия в голосовании воздержалась. На поправки представитель губернатора действительно попросил 5 минут.