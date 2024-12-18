Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-14°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 760мм 90%
Подробнее
8 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Крушение поезда Мурманск — Санкт-Петербург
Чем угощает Псков
Тучков буян. А где парк?
Мазута все больше
Отели не могут поставить на учет гостей
Студенты на чистке снега
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Власть ЗакС Петербурга и Смольный поспорили, кто и сколько работает

ЗакС Петербурга и Смольный поспорили, кто и сколько работает

4 142
23 комментария

На последнем заседании Заксобрания Петербурга в 2024 году во время обсуждения законопроекта о бюджете территориального фонда ОМС на следующий год депутаты и представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко обменялись упреками по поводу работы законодательной и исполнительной власти города.

Дискуссия произошла во время первого чтения законопроекта о бюджете территориального фонда ОМС на 2025 год.

«Уважаемый Константин Эдуардович, я могу понять еще по предыдущему законопроекту, что он в таком пожарном порядке внесен — это внесение изменений в бюджет ТОФМС на нынешний год. Но сейчас речь идет о следующем, 2025 годе. Вы, наверное, будете предлагать временно поправки 5 минут или 5 секунд», — заметил глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов представителю губернатора в парламенте Константину Сухенко, который представил законопроект. Депутат напомнил, что в прошлом году аналогичный законопроект был внесен 6 декабря, а текущем году документа не было в законодательной базе и 15 декабря.

«Почему в очередной раз правительство превращает серьезный процесс распределения больших денег в профанацию, не оставляя никакой возможности для публичной дискуссии в парламенте?» — спросил Шишлов.

Сухенко возразил, что возможности участвовать в разработке и подготовке этого документа были, и сослался на ограничения, связанные с федеральными показателями. Он добавил, что «к сожалению, сегодня есть ситуация, которая есть».

«Конечно, лучше это решение принять сегодня, тем более что для этого есть время. Не скрою, что, когда, знаете вот, мы задаем такие вопросы в этом зале исполнительной власти, а в исполнительной власти у меня тоже спрашивали, почему 18-го числа последнее заседание Законодательного собрания. Так что будем стараться все вместе работать лучше», — заметил Сухенко.

На эту реплику отреагировал уже председатель Заксобрания Александр Бельский, который поинтересовался, при чем тут 18 декабря. «Ну вот коллеги ожидали, что до 25-го числа…» — начал отвечать Сухенко.

«Не надо ожидать. Нужно готовиться тогда вовремя, как говорит Александр Владимирович [Шишлов]. Что такое ожидать? Ну давайте мы сейчас начнем регулировать, как работать органам исполнительной власти… — заявил Бельский с трибуны. — Так не надо оправдываться здесь тем, что у нас не проводятся заседания. Смотрите, как проводятся заседания в региональных парламентах — один раз в месяц. Там правительство успевает готовиться. А здесь что, не успеваете готовиться, что ли? Что это за подход такой?»

После этого глава парламента попросил Сухенко присесть. Законопроект приняли единогласно, однако фракция «Яблоко» от участия в голосовании воздержалась. На поправки представитель губернатора действительно попросил 5 минут.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
мы ещё не начинали!
7 часов
работают😂😂😂
282693251
7 часов
Трутни и трудоголики
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Новости компаний
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Новости компаний
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18