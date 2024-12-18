Пенсии пересчитают по-новому: как вырастут выплаты в январе, а кого ждет особенно крупная сумма

Развеяться в Новый год пенсионерам точно удастся, ведь выплаты вырастут Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU







Новый год начнется для пенсионеров радостно, ведь им повысят ежемесячные выплаты. Пенсии проиндексируют на 7,3%. Впервые за долгое время прибавку получат и работающие пенсионеры. Как изменится выплата для разных категорий и кому ждать дополнительного повышения в январе, разбираемся в материале.

Как вырастут страховые пенсии

Страховые пенсии вырастут у всех получателей с 1 января 2025 года. К текущей сумме прибавится 7,3%.

Страховая пенсия — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, имеющим трудовой (страховой) стаж и достигшим определенного законом возраста. Она состоит из суммы пенсионных баллов (ИПК), умноженных на его стоимость в год выхода на пенсию (в 2024 году один ИПК стоит 133,05, в 2025 году сумма вырастет до 142,76 рубля). К страховой части государство доплачивает фиксированную (базовую) пенсию, не зависящую от стажа. В 2024 году — это 8134,88 рубля, в следующем году сумма вырастет до 8728,73 рубля.

Ожидалось, что индексация пенсий в 2025 году будет проходить в два этапа: в феврале и апреле. Однако потом власти передумали вводить систему так скоро и перенесли ее запуск на 2026 год. Поэтому в будущем году всё пройдет по старинке: страховые пенсии повысят в январе, а социальные — в апреле.

Юрий Скулыбердин / Городские порталы Источник: Страховые пенсии вырастут в январе, а социальные — в апреле







Сумма индексации страховых пенсий будет индивидуальной, так как размер выплат у всех разный. Но ожидается, что средний размер страховой пенсии вырастет на 1634 рубля 94 копейки и составит 24 059 рублей 12 копеек. Примечательно, что прибавку впервые за девять лет получат работающие пенсионеры. Индексация для них была заморожена с 2016 года, а начиная с будущего года повышать выплаты им будут на общих основаниях.

Как вырастут социальные пенсии

Тем, кому не хватило трудового стажа для получения страховой пенсии, выплаты тоже увеличат. Правда, произойдет это не в январе, а в апреле 2025 года.

Социальная пенсия — выплата из федерального бюджета для инвалидов, потерявших кормильца, нетрудоспособных граждан и тех, кто по каким-то причинам не смог получить право на страховую пенсию, например не заработал достаточного количества ИПК или не отработал необходимое количество лет.

Чуть подождав, они смогут рассчитывать на прибавку в 14,75%. Средний размер социальной пенсии после этого поднимется с 13 475 рублей 96 копеек до 15 456 рублей 93 копеек.

Кому еще поднимут пенсию в январе

Ежемесячно пенсию индексируют определенным категориям граждан. Среди них россияне, которым исполнилось 80 лет. Сразу после юбилея им увеличивают фиксированную (базовую) пенсию в два раза: с 8134,88 рубля до 16 268,66. Повышение произойдет автоматически, для этого не требуется никаких заявлений.

Аналогичную прибавку получат россияне, которым установили первую группу инвалидности. Но когда им исполнится 80 лет, повторно повышать пенсию уже не будут. Дополнительно и инвалиды, и пожилые юбиляры могут оформить выплату по уходу за собой. Этим может заняться родственник или человек со стороны. Доплата в таком случае составит 1200 рублей. Если есть районный коэффициент, его прибавят к конечной сумме.

Доплату можно получить, если на иждивении появились нетрудоспособные члены семьи. За каждого иждивенца будут доплачивать по 2711,63 рубля, но их должно быть не более трех человек.