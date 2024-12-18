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Происшествия Петербурженка на суде простила сожителя, который пинком отправил ее в больницу

Петербурженка на суде простила сожителя, который пинком отправил ее в больницу

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4 комментария

Московский районный суд огласил приговор в отношении Александра Якушенко, который причинил тяжкий вред здоровью своей сожительницы, пнув ее в живот. Об этом 18 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли утром 6 августа. Якушенко, находясь в квартире на Юрия Гагарина, повздорил со своей сожительницей и пнул ее в живот. Тупая травма была расценена как тяжкий вред здоровью.

Якушенко полностью признал вину и пояснил, что ударил свою возлюбленную из-за того, что та не ночевала дома. Когда она попала в больницу после избиения, он переводил ей деньги, а потом они снова начали жить вместе. Моральный вред перед своей пассией мужчина загладил материально, в содеянном раскаялся.

Женщина в судебном заседании подтвердила информацию об их примирении, заявила, что простила своего сожителя. Суд назначил Якушенко наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2,5 года.

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Комментарии
5
VKuser15335355
2 минуты
"обычные " россияне, к тому же год семьи.
Torres
1 минута
ну и .... неумная женщина. в следующий раз у него получится.
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