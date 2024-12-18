Охотник умер из-за того, что на него упал с дерева подстреленный медведь

В американском штате Вирджиния охотник скончался после того, как на него во время охоты с дерева упал подстреленный медведь. Об этом 18 декабря сообщает газета USA Today.

Инцидент произошел еще 9-го числа, но местные власти сообщили о нем лишь этой ночью (по мск). Как оказалось, охотники преследовали медведя, который решил спастись от них на дереве. Когда один из охотников выстрелил в него, животное упало на стоявшего у ствола дерева 58-летнего Лестера Клейтона Харви-мл. Ему оказали первую помощь. На место вызвали спасателей. После нескольких дней в больнице мужчина скончался от полученных травм.

«Отец занимался тем, что он любит больше всего — охотой на медведя со мной и своими друзьями», — написал в своих соцсетях сын погибшего, Джош Харви.

Это не первый подобный инцидент в США. В 2018 году на Аляске охотник подстрелил медведя на горном уклоне, тело животного скатилось вниз и врезалось в стрелка. Годом позже в Калифорнии двое выстрелили в медведя на дереве, упав, он бросился на одного из мужчин, и охотники свалились с ущелья. В обоих случаях охотники выжили.