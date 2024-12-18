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Происшествия Охотник умер из-за того, что на него упал с дерева подстреленный медведь

Охотник умер из-за того, что на него упал с дерева подстреленный медведь

1 689
10 комментариев

В американском штате Вирджиния охотник скончался после того, как на него во время охоты с дерева упал подстреленный медведь. Об этом 18 декабря сообщает газета USA Today.

Инцидент произошел еще 9-го числа, но местные власти сообщили о нем лишь этой ночью (по мск). Как оказалось, охотники преследовали медведя, который решил спастись от них на дереве. Когда один из охотников выстрелил в него, животное упало на стоявшего у ствола дерева 58-летнего Лестера Клейтона Харви-мл. Ему оказали первую помощь. На место вызвали спасателей. После нескольких дней в больнице мужчина скончался от полученных травм.

«Отец занимался тем, что он любит больше всего — охотой на медведя со мной и своими друзьями», — написал в своих соцсетях сын погибшего, Джош Харви.

Это не первый подобный инцидент в США. В 2018 году на Аляске охотник подстрелил медведя на горном уклоне, тело животного скатилось вниз и врезалось в стрелка. Годом позже в Калифорнии двое выстрелили в медведя на дереве, упав, он бросился на одного из мужчин, и охотники свалились с ущелья. В обоих случаях охотники выжили.

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Комментарии
10
Cashmare
12 минут
охотник, помни: не стой под медведем, стреляя ему в ж
Torres
10 минут
жалко медведя. охота с древнейших времен была способом выживания, добычей еды. что этот охотник недоедал??? вообще, считаю, в наши дни охотится, тем более, используя современные виды оружия с оптикой, тем более не для выживания, а для развлечения - это не охота, а тир и бойня.
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