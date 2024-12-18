После интернациональной драки на Бухарестской в отдел уехали 8 школьников

Полиция Фрунзенского района Петербурга разбирается в обстоятельствах драки подростков на Бухарестской улице. Накануне оттуда в отдел увезли восьмерых после звонка обеспокоенной гражданки. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 декабря.

Инцидент произошел в восьмом часу вечера. В дежурную часть обратилась женщина и рассказала, что компания подростков избивает одного у дома 86, корпус 2, по Бухарестской. Патрульные и сотрудники вневедомственной охраны задержали на месте восьмерых юношей, самому старшему из них 17 лет. Набор интернациональный — есть гражданин Киргизии, двое граждан Азербайджана. Потерпевший — 16-летний петербуржец — был направлен в травмпункт, где у него диагностировали ушиб лба и правой скулы.

В итоге задержанных после беседы передали родителям. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении неустановленного лица.