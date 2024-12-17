«Помощь, а не услуги»: Госдума вывела врачей из-под уголовной статьи

Госдума на пленарном заседании 17 декабря приняла во втором и третьем чтениях закон, уточняющий ответственность за некоторые виды преступлений против несовершеннолетних и здоровья населения. Статью 238 УК дополнили отдельным примечанием, и отныне ее действие не будет распространяться на случаи оказания медработниками медицинской помощи. Об этом во вторник сообщает Парламентская газета.

В настоящее время статья 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) подразумевает наказание до 10 лет лишения свободы в тех случаях, если деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее из-за жалоб пациентов, далеко не всегда имеющих основания, и страха возможного уголовного преследования врачи массово уходили из больниц и меняли профессию, а в Следственный комитет каждый год поступает более 6000 обращений по поводу медицинских ошибок или ненадлежащей работы медперсонала.