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Общество «Помощь, а не услуги»: Госдума вывела врачей из-под уголовной статьи

«Помощь, а не услуги»: Госдума вывела врачей из-под уголовной статьи

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13 комментариев

Госдума на пленарном заседании 17 декабря приняла во втором и третьем чтениях закон, уточняющий ответственность за некоторые виды преступлений против несовершеннолетних и здоровья населения. Статью 238 УК дополнили отдельным примечанием, и отныне ее действие не будет распространяться на случаи оказания медработниками медицинской помощи. Об этом во вторник сообщает Парламентская газета.

В настоящее время статья 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) подразумевает наказание до 10 лет лишения свободы в тех случаях, если деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее из-за жалоб пациентов, далеко не всегда имеющих основания, и страха возможного уголовного преследования врачи массово уходили из больниц и меняли профессию, а в Следственный комитет каждый год поступает более 6000 обращений по поводу медицинских ошибок или ненадлежащей работы медперсонала.

Авторами поправки стали депутаты Госдумы Бадма Башанкаев и Павел Крашенинников, сенаторы Жанна Чефранова, Андрей Клишас, Наталья Кувшинова и Иван Новиков.

Глава Минздрава Михаил Мурашко на пленарном заседании поблагодарил парламентариев за поддержку.

По словам Башанкаева, «новый законопроект позволит медикам дышать чуть легче».

«Они спасают жизни каждый день, оказывают экстренную помощь. Именно помощь, а не услуги!» — заявил парламентарий.

При этом депутат подчеркнул, что вынесение медицинской помощи за пределы услуг, оказываемых в рамках гражданско-правовых отношений, не поставит под угрозу безопасность пациентов, поскольку «врачи могут эффективно помогать людям лишь тогда, когда сами чувствуют себя защищенными».

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Статья 238 УК РФ Уголовная ответственность Врачи Помощь Госдума
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Комментарии
13
Slava_Rossii2
1 час
Не вижу разницы. Ну умрёт человек из-за неправильно оказанной помощи, как это изменит сам факт причинения смерти по неосторожности?
VKuser279092
1 час
У авторов поправок свои врачи, особенные. Остальные, особенно из молодых, теперь вообще страх потеряют. И старая шутка, что у каждого врача своё кладбище, расцветёт новыми красками. Бабы, рожайте побольше, как в старину. Медики теперь за выживаемость, практически, не отвечают.
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