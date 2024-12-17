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Общество Индонезия объявляет чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей

Индонезия объявляет чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей

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12 комментариев

В Индонезии объявлено чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей. Об этом заявила министр по вопросам расширения прав и возможностей женщин и защиты детей Арифа Фаузи, чьи слова приводит 17 декабря агентство Antara.

Заявление министра прозвучало на форуме под названием «Расширение прав и возможностей женщин на пути к видению Золотой Индонезии — 2045». Арифа подчеркнула необходимость сотрудничества между министерствами и учреждениями для предотвращения и решения проблемы насилия в отношении женщин и детей.

Решение проблем насилия в отношении женщин и детей имеет первостепенное значение, учитывая, что женщины составляют почти половину населения Индонезии, охватывая 49,42 процента, а дети — целых 31,6 процента.

«Женщины и дети являются основой нации и семьи. Поэтому расширение прав и возможностей женщин и защита детей являются стратегическими приоритетами для поддержки видения Золотой Индонезии — 2045», — добавила Арифа.

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Индонезия Насилие в отношении детей Чрезвычайное положение
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Комментарии
13
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
У этих тоже год семьи?
TigerOld
1 час
Наши Депутаты и Другие из ТВ, эту статью прочитали ? на сегодняшний момент, ни от кого, даже примерно, аналогичных идей не слышал.
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