Индонезия объявляет чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей

В Индонезии объявлено чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей. Об этом заявила министр по вопросам расширения прав и возможностей женщин и защиты детей Арифа Фаузи, чьи слова приводит 17 декабря агентство Antara.

Заявление министра прозвучало на форуме под названием «Расширение прав и возможностей женщин на пути к видению Золотой Индонезии — 2045». Арифа подчеркнула необходимость сотрудничества между министерствами и учреждениями для предотвращения и решения проблемы насилия в отношении женщин и детей.