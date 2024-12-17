Сооснователя «Короля и Шута» будут судить за дискредитацию Вооруженных сил России

В Красногвардейский районный суд Петербурга поступило административное дело в отношении сооснователя и бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова. Ему грозит штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП), подтвердили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов.

Пять постов с признаками нарушения статьи 20.3.3 КоАП в открытом телеграм-канале музыканта обнаружил старший уполномоченный ОУР УМВД по Красногвардейскому району. С июня по октябрь Балунов высказывался по поводу конфликта на Украине. В начале декабря Александра Балунова пригласили в полицию для составления административного протокола телеграммой, отправленной на адрес его регистрации в Петербурге. Балунов не явился, и протокол составили в его отсутствие, а копию документа отправили по тому же адресу.

Правда, судя по социальным сетям сооснователя группы «Король и Шут», в настоящее время он находится за пределами России. Известно, что в середине нулевых он переехал в США. По статье 20.3.3 КоАП Александру Балунову грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.