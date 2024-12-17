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Общество Том Круз получил высшую гражданскую награду ВМС США

Том Круз получил высшую гражданскую награду ВМС США

1 654
3 комментария

Американский актер Том Круз был удостоен высшей гражданской награды ВМС США за «выдающийся вклад» в военную сферу посредством своих ролей на экране. Об этом 17 декабря сообщает BBC.

Премия «За выдающиеся общественные заслуги» была вручена Крузу во время церемонии, состоявшейся во вторник на киностудии Longcross в Чертси, графство Суррей. Круз находился в Чертси во время работы над своим следующим фильмом — «Миссия невыполнима: Последняя расплата», выход которого запланирован на май 2025 года. 62-летний актер, известный тем, что сам выполняет трюки в своих картинах, выразил благодарность за «необычайное признание».

«Я восхищаюсь всеми военнослужащими», — сказал Круз, стоя рядом с министром ВМС США Карлосом Дель Торо, который вручил ему сертификат и медаль.

Военно-морской флот поблагодарил героя боевиков, который, по его собственным словам: «…повысил осведомленность общественности и ее признание наших высококвалифицированных военнослужащих и тех жертв, которые они приносят».

Ранее эта престижная гражданская награда была присуждена лауреатам премии «Оскар» Стивену Спилбергу и Тому Хэнксу за их работу в фильме о Второй мировой войне «Спасти рядового Райана».

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Комментарии
3
Klaustrofobik
1 час
А сын Круза руководит комитетом в конгрессе?
aprahka
1 час
А у нас Ленфильм.Не снял.Ни одного полнометражного худ.фильма с 1991 года..(
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