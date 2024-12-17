С начала сильных снегопадов «снежные» пункты Петербурга приняли более 100 тысяч кубометров снега

«Снежные» пункты Петербурга приняли 100 тысяч кубометров снега с начала прошлых выходных. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению во вторник, 17 декабря.

Так, в течение четырех дней, с 14 по 17 декабря, в стационарные снегоплавильные пункты (ССП) поступило 60,4 тысячи кубометров снега. А в снегоприемные пункты (СИСП) — 41,8 тысячи кубометров. Количеством принятого снега особенно выделился ССП на Кушелевской дороге, туда привезли порядка 8,6 тысячи «кубов», и СИСП на Взлетной улице, с начала сезона в пункт поступило более 12,6 тысячи кубометров снега.

Напомним, что на прошлой неделе в Петербург пришел циклон «Яра», который принес в город снежные выходные. В понедельник на смену ему пришел циклон «Зива», а вместе с ним метель, гололед и ледяные дожди. Высота снежного покрова к утру понедельника, по данным городской метеостанции, достигла 20 сантиметров.

В ближайшие дни погода будет сложная. Ожидается морозная середина недели, теплая и сырая пятница, понижение температуры в субботу.