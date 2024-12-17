«Это небезопасно!» На Заречной улице двое парней устроили дуэль на фейерверках

Двое неизвестных молодых парней устроили дуэль на фейерверках во дворе дома на Заречной улице. Кадрами стрельбы поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти во вторник, 17 декабря.

Источник: МЧС Санкт-Петербурга

На видеозаписи можно заметить, как один «пиротехник» убегает от другого, пока в него летят выстрелы из фейерверка. Весь процесс снимает на камеру еще один молодой человек. Пока двое играют в дуэль, оператор кричит: «Это небезопасно! Ты больной!»

В процессе «игры» один из участников запустил очень громкий салют. Из-за оглушающего звука сработала сигнализация рядом находящегося автомобиля. Ребята, вероятно, испугались, что привлекли слишком большое внимание, и сели в свою машину, чтобы покинуть место.