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Общество «Это небезопасно!» На Заречной улице двое парней устроили дуэль на фейерверках

«Это небезопасно!» На Заречной улице двое парней устроили дуэль на фейерверках

1 200
5 комментариев

Двое неизвестных молодых парней устроили дуэль на фейерверках во дворе дома на Заречной улице. Кадрами стрельбы поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти во вторник, 17 декабря.

Источник:

На видеозаписи можно заметить, как один «пиротехник» убегает от другого, пока в него летят выстрелы из фейерверка. Весь процесс снимает на камеру еще один молодой человек. Пока двое играют в дуэль, оператор кричит: «Это небезопасно! Ты больной!» 

В процессе «игры» один из участников запустил очень громкий салют. Из-за оглушающего звука сработала сигнализация рядом находящегося автомобиля. Ребята, вероятно, испугались, что привлекли слишком большое внимание, и сели в свою машину, чтобы покинуть место.

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Комментарии
5
sysh
1 час
сели в свою машину Ну там можно и продолжить развлечение.
твой отец ля
1 час
релоканты из грузии вернулись
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