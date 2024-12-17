«На улице -10 градусов!» На Петергофском шоссе более 400 квартир остались без газа

На юго-западе Петербурга 420 квартир остались без газа во вторник, 17 декабря. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГРО «Петербурггаз», причина тому — повреждение газопровода строителями.

Источник: читатель «Фонтанки»







Жители дома 78 на Петергофском шоссе обратились в газовую компанию сегодня в районе 13:00, жалуясь на запах газа во дворе. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что при бурении скважины строители повредили газопровод и произошла утечка. Для локализации утечки газовикам пришлось отключить голубое топливо в домах местных жителей.

«Восстановление газоснабжения запланировано после ликвидации утечки газа», — поделились в «Петербурггазе».

Как рассказал нашему журналисту житель дома 78 Андрей, газ — единственный источник тепла и горячей воды у жильцов. Газовые котлы стоят в каждой квартире.

«В наших домах на газу не только готовят, но также от газовых котлов идут отопление и горячая вода. На улице минус 10 градусов!» — рассказал местный житель.