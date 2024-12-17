Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-10°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -13

1 м/c,

с-з.

 745мм 83%
Подробнее
8 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Водителей предупредил о возможном росте очередей из-за техработ на границе Белоруссии и Литвы

Водителей предупредил о возможном росте очередей из-за техработ на границе Белоруссии и Литвы

213
Написать комментарий

На белорусско-литовской границе могут собраться очереди из-за техработ на погранпостах. Въезда на территорию Литвы уже ожидают свыше тысячи большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 17 декабря.

Так, неполадки в работе таможенных информационных систем могут возникнуть в период с 15.00 до 23.00, что грозит снижением пропускной способности пунктов пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай».

С объявленного момента начала возможных с начала в очереди на пересечение белорусско-литовской границы насчитывали более 1100 грузовиков.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
ТОП 5
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
Социалка опережает и выигрывает
17 декабря, 15:15
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33