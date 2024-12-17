Водителей предупредил о возможном росте очередей из-за техработ на границе Белоруссии и Литвы

На белорусско-литовской границе могут собраться очереди из-за техработ на погранпостах. Въезда на территорию Литвы уже ожидают свыше тысячи большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 17 декабря.

Так, неполадки в работе таможенных информационных систем могут возникнуть в период с 15.00 до 23.00, что грозит снижением пропускной способности пунктов пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай».

С объявленного момента начала возможных с начала в очереди на пересечение белорусско-литовской границы насчитывали более 1100 грузовиков.