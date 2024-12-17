Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-10°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -13

1 м/c,

с-з.

 745мм 83%
Подробнее
8 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Город Глава Комитета по культуре подтвердил, что фейерверка в Петербурге на Новый год не будет

Глава Комитета по культуре подтвердил, что фейерверка в Петербурге на Новый год не будет

488
9 комментариев

В Петербурге все предстоящие новогодние мероприятия будут ориентированы на семейную аудиторию, и главный акцент будет сделан на поздравление детей. Об этом сообщил глава комитета по культуре Федор Болтин на пресс-конференции «Интерфакса» во вторник, 17 декабря.

По словам председателя комитета, Петербург по традиции подарит школьникам с 1 по 4 классы новогоднее представление в Ледовом дворце. Речь идет о спектакле «Летучий король», который будет проходить в последнюю неделю декабря. Болтин отметил, что представление будут показывать по пять-шесть раз в день. 

Кроме того, в этом году юных петербуржцев будут, как и прежде, ждать подарки. Однако они не будут сладкими, так как у многих детей может быть аллергия на конфеты и шоколад. 

«Конечно, все дети получат новогодние подарки. По просьбе родителей уже несколько лет мы готовим сладкие подарки. Родители жаловались, что дети неконтролируемо поедают подарки, не донося их до дома», — сказал Болтин. 

Далее глава комитета по культуре поделился тем, как будет украшен главный центр празднования Нового года — Дворцовая площадь. В этом году к ее украшению подошли по-особенному. «Будем использовать технологию мультимедиа и транслировать новогодние открытки на фасад здания», — пояснил чиновник. 

Еще в Петербурге изменится движение транспорта в новогоднюю ночь. Так, движение по Невскому проспекту прекратится 31 декабря в 18:00, и главная магистраль города станет пешеходной. График работы общественного транспорта Болтин порекомендовал уточнять у профильного комитета. 

Среди прочего, у председателя комитета спросили о салютах в Петербурге в этом году. Он отметил, что салюты в городе проводятся по дням воинской славы, и ими занимается Михайловская артиллерийская академия. 

«Мероприятия общегородского характера, где организаторы предусматривают фейерверки, они, безусловно, случаются… В этом году организаторы не предусматривали в своих программах проведения фейерверков в новогоднюю ночь», — поделился Болтин. 

Также на пресс-конференции задан вопрос председателю комитета по промышленной политике Александру Ситову. Он рассказал о ярмарках, которые установили по всему городу в преддверии праздника. Так, в Петербурге появилась ярмарка на Манежной площади, Певческом мосту и Дворцовой площади. Также, по словам представителя комитета, проводятся ярмарки на частных площадках. Он отметил их высокий уровень качества и сообщил, что городские власти следят за безопасностью.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Koma2024
2 минуты
Слава богу. И неплохо бы всех, кто во дворах стреляет, на 15 суток на уборку снега
Отец Родной
12 минут
Все уже украдено до нас?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Новости компаний
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
Новости компаний
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
ТОП 5
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
Социалка опережает и выигрывает
17 декабря, 15:15
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33