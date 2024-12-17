Глава Комитета по культуре подтвердил, что фейерверка в Петербурге на Новый год не будет

В Петербурге все предстоящие новогодние мероприятия будут ориентированы на семейную аудиторию, и главный акцент будет сделан на поздравление детей. Об этом сообщил глава комитета по культуре Федор Болтин на пресс-конференции «Интерфакса» во вторник, 17 декабря.

По словам председателя комитета, Петербург по традиции подарит школьникам с 1 по 4 классы новогоднее представление в Ледовом дворце. Речь идет о спектакле «Летучий король», который будет проходить в последнюю неделю декабря. Болтин отметил, что представление будут показывать по пять-шесть раз в день.

Кроме того, в этом году юных петербуржцев будут, как и прежде, ждать подарки. Однако они не будут сладкими, так как у многих детей может быть аллергия на конфеты и шоколад.

«Конечно, все дети получат новогодние подарки. По просьбе родителей уже несколько лет мы готовим сладкие подарки. Родители жаловались, что дети неконтролируемо поедают подарки, не донося их до дома», — сказал Болтин.

Далее глава комитета по культуре поделился тем, как будет украшен главный центр празднования Нового года — Дворцовая площадь. В этом году к ее украшению подошли по-особенному. «Будем использовать технологию мультимедиа и транслировать новогодние открытки на фасад здания», — пояснил чиновник.

Еще в Петербурге изменится движение транспорта в новогоднюю ночь. Так, движение по Невскому проспекту прекратится 31 декабря в 18:00, и главная магистраль города станет пешеходной. График работы общественного транспорта Болтин порекомендовал уточнять у профильного комитета.

Среди прочего, у председателя комитета спросили о салютах в Петербурге в этом году. Он отметил, что салюты в городе проводятся по дням воинской славы, и ими занимается Михайловская артиллерийская академия.

«Мероприятия общегородского характера, где организаторы предусматривают фейерверки, они, безусловно, случаются… В этом году организаторы не предусматривали в своих программах проведения фейерверков в новогоднюю ночь», — поделился Болтин.

Также на пресс-конференции задан вопрос председателю комитета по промышленной политике Александру Ситову. Он рассказал о ярмарках, которые установили по всему городу в преддверии праздника. Так, в Петербурге появилась ярмарка на Манежной площади, Певческом мосту и Дворцовой площади. Также, по словам представителя комитета, проводятся ярмарки на частных площадках. Он отметил их высокий уровень качества и сообщил, что городские власти следят за безопасностью.