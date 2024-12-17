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Общество Умерла снимавшаяся у Альмодовара актриса Мариса Паредес

Умерла снимавшаяся у Альмодовара актриса Мариса Паредес

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В Испании в возрасте 78 лет скончалась актриса Мариса Паредес. Причина смерти не называется, пишет 17 декабря Испанская академия кинематографических искусств и наук.

Актерскую карьеру Паредес начала в 14 лет, но широкому зрителю известна по фильмам испанского режиссера Педро Альдомовара. Так, она сыграла роли в картинах «Высокие каблуки», «Цветок моей тайны», «Все о моей матери» и «Кожа, в которой я живу».

В течение трех лет, с 2000-го по 2003 год, Паредес возглавляла Испанскую академию кинематографических искусств и наук. В 2018-м стала лауреатом премии «Гойя».

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