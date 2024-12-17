В ОБЭП допрашивают Льва Авербаха и Дмитрия Ванина: «Корис» подозревают в незаконном ввозе в Россию людей якобы на лечение

Бывшего и нынешнего директоров частной медицинской компании Coris Льва Авербаха и Дмитрия Ванина допрашивают в Приморском ОБЭПе 17 декабря.

По информации «Фонтанки», правоохранители предполагают, что частная скорая Coris нарушала законодательство — провозила в Россию и вывозила из страны людей с легендой «лечение». Информацию об опросах в ОБЭПе «Фонтанке» подтвердил и сам Лев Авербах: «Мне позвонили, я пришел».

Он добавил, что речь идет о нарушении миграционного законодательства, но не о вывозе «на лечение», а наоборот, о ввозе. «Опрашивают по нарушению миграционного законодательства во время пандемии. Компания приглашала на лечение людей из-за границы. Но я к этому не имею никакого отношения, о чем следователю и сказал», — сообщил Лев Авербах «Фонтанке».

Напомним, в период, когда были закрыты границы во время пандемии, попасть в Россию можно было только на лечение, и эту возможность въехать в страну использовали через частные клиники. Авербах утверждает, что сейчас правоохранителей интересует период 2020–2024 годов, когда он уже не работал в Coris.

ООО «Корис Ассистанс» «превратилась» в частную медицинскую компанию «Сфера-мед» в 2018 году, а после переезда на набережную Черной речки из здания на Чугунной улице, принадлежавшего ЛОМО, осенью 2020 года ее единственным учредителем и генеральным директором «Сфера-мед» стал Дмитрий Ванин. Но клиника и служба скорой помощи работают под старым брендом — Coris. Создатель и идейный вдохновитель «Кориса» Лев Авербах утверждает, что уже не имеет к ней отношения.