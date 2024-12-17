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Происшествия В ОБЭП допрашивают Льва Авербаха и Дмитрия Ванина: «Корис» подозревают в незаконном ввозе в Россию людей якобы на лечение

В ОБЭП допрашивают Льва Авербаха и Дмитрия Ванина: «Корис» подозревают в незаконном ввозе в Россию людей якобы на лечение

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12 комментариев

Бывшего и нынешнего директоров частной медицинской компании Coris Льва Авербаха и Дмитрия Ванина допрашивают в Приморском ОБЭПе 17 декабря.

По информации «Фонтанки», правоохранители предполагают, что частная скорая Coris нарушала законодательство — провозила в Россию и вывозила из страны людей с легендой «лечение». Информацию об опросах в ОБЭПе «Фонтанке» подтвердил и сам Лев Авербах: «Мне позвонили, я пришел».

Он добавил, что речь идет о нарушении миграционного законодательства, но не о вывозе «на лечение», а наоборот, о ввозе. «Опрашивают по нарушению миграционного законодательства во время пандемии. Компания приглашала на лечение людей из-за границы. Но я к этому не имею никакого отношения, о чем следователю и сказал», — сообщил Лев Авербах «Фонтанке».

Напомним, в период, когда были закрыты границы во время пандемии, попасть в Россию можно было только на лечение, и эту возможность въехать в страну использовали через частные клиники. Авербах утверждает, что сейчас правоохранителей интересует период 2020–2024 годов, когда он уже не работал в Coris.

ООО «Корис Ассистанс» «превратилась» в частную медицинскую компанию «Сфера-мед» в 2018 году, а после переезда на набережную Черной речки из здания на Чугунной улице, принадлежавшего ЛОМО, осенью 2020 года ее единственным учредителем и генеральным директором «Сфера-мед» стал Дмитрий Ванин. Но клиника и служба скорой помощи работают под старым брендом — Coris. Создатель и идейный вдохновитель «Кориса» Лев Авербах утверждает, что уже не имеет к ней отношения.

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Комментарии
12
alexpv
35 минут
Корис, да, очень много раз выручали. Особенно в ситуациях, когда обычную скорую не вызовешь, а ехать на трамвае и сидеть три часа в очереди в бесплатный травмпункт перспектива не радует. Последний раз вызывал Корис на дачу за город , куда бы тоже скорая не приехала с обострением желчно каменной болезни и благодаря им попал не в местную сельскую больницу, а в шикарный стационар клиники Медем.(тоже почившей) Абсолютно никакого негатива к Корис, только положительные воспоминания.
Эд Хэммет
24 минуты
Ну что, строим подземные тюрьмы и сажаем туда злодеев. Для начала врачи подойдут. А там и другие изверги подтянутся. Теперь есть у кого перенять позитивный опыт.
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